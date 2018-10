Marionetas e imaginación española en el mes de los niños en Cali

Es una puesta en escena, la compañía de marionetas Per Poc combina elementos artísticos acompañada de una atmósfera clásica que ambienta una tierna historia para los niños.

La productora de eventos culturales Culturel S. A. S. es la encargada de traer en el mes de los niños esta obra clásica basada en el libreto y música del maestro Igor Stravinski. Los acompaña la Banda Departamental de Bellas Artes.



De igual manera, la compañía de marionetas Per Poc realizará toda la puesta en escena.



La Compañía catalana de Marionetas Per Poc, es producto del trabajo de Santi Arna y Anna Fernández por dar a conocer el universo de los títeres, sus posibilidades plásticas y dramatúrgicas, con osadas colaboraciones que incluyen diversas artes plásticas, cine, música y propuestas audiovisuales.



Luego de los éxitos de Scherezade y Catedral, Culturel continúa presentando en la ciudad de Cali eventos culturales enfocados en la danza y público familiar, en esta oportunidad trae una obra de gran nivel apostándoles a un público sensible a las manifestaciones artísticas de vanguardia.



Entre las atracciones se encuentra un hecho asombroso, un Mago con un teatrito donde guarda tres marionetas de hilo, El Moro, La Bailarina y Petrushka.



Los seres inanimados, cuando acceden a la categoría de lo humano, descubren un mundo desconocido y experimentan emociones. Entrar en el mundo de los humanos es acceder al misterioso sentimiento del amor y todo lo que eso conlleva: atracción, celos, posesión, ira, melancolía, alegría, inseguridad, atrevimiento.



Petrushka vive su primer amor con toda la torpeza que puede desencadenar la inexperiencia y con toda la dificultad de tener un rival. Ama a La Bailarina, y esta ha sido seducida por El Moro. “Pasen y vean, el espectáculo está a punto de comenzar.”



La obra será estrenada el domingo 21 de octubre a las 11 de la mañana y 5 de la tarde en la sala Beethoven del Instituto Departamental de Bellas Artes, con boletería de 71 mil pesos luneta, pal 60 mil, para los niños 30 mil y descuento para colegios de 23 mil.



Para mayores informes comunicarse con Laura Guerrero moreno al 310 777 1504 o las redes sociales de Facebook Culturel S. A. S., e Instagram Culturel.Experiencias. Boletería en las taquillas colboletos.com.