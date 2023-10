María Paula Escobar, la caleña que vivió horror de la guerra en Israel, volvió a casa

La futbolista caleña María Paula Escobar, la joven que estuvo en Tel Aviv, en Israel, y que buscaba refugiarse de los ataques terroristas del grupo Hamás, pisó tierra vallecaucana.



La emoción de sus familiares por abrazar la joven que tenía miedo de que cayera algún misil o una granada, luego de escuchar alarmas en esta ciudad.

María Paula llegó en un vuelo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, a la medianoche del pasado viernes 13 de octubre.

Kfar Aza, Israel. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI

Ha sido un martirio. No duermo. No descanso. Difícil comer. Difícil hablar. Me tiemblan las manos FACEBOOK

"Ha sido un martirio. No duermo. No descanso. Difícil comer. Difícil hablar. Me tiemblan las manos", había declarado a Telepacífico Noticias.



"Están en guerra y ya declararon que es guerra y estoy en la mitad de todo", había dicho la joven que estuvo en la casa de una compañera, en la parte norte de Tel Aviv.



La vivienda donde María Paula se refugió tiene un cuarto como un búnker con agua y algo de comida.



"Esperábamos lo que ninguno quería", decía María Paula Escobar.

"En esos momentos no dormía. No comía. Tocando puertas para traer a mi muchacha y a las otras niñas porque soy mamá y me duele", había dicho Patricia, la mamá de María Paula. La joven tuvo el apoyo del equipo ASA de Tel Aviv para lograr salir de Israel.

Una guerra civil palestina equivaldría a un suicidio nacional -y a un sueño hecho realidad para el gobierno de derecha de Israel-. Foto: Mohammed Saber / EFE

La futbolista dijo que se había comunicado con la Cancillería colombiana, pero no sentía alguna esperanza para lograr salir con vida.



Fue así que el ASA finalizó el contrato de la joven, de manera anticipada para que pudiera volver a Colombia y a su natal Cali. Fue así que el equipo le compró, además, el tiquete de regreso.

Vista del entierro de un soldado israelí en el cementerio Monte Herzl. Al menos 258 soldados israelíes han muerto desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023. Foto: Yemeli Ortega. EFE

Hace una semana, Israel declaró el estado guerra después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, lanzaran una operación combinada, con el lanzamiento de más de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa y sin precedentes.



"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no en rondas de combates, en una guerra", advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque por tierra, mar y aire de Hamás, que pilló por sorpresa a Israel.



Un grupo de milicianos de las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás, se infiltró en varias localidades fronterizas con la franja, donde se desataron duros enfrentamientos con tropas israelíes; secuestraron a soldados y civiles, robaron un blindado militar israelí e incluso han derribado con retroescavadoras parte de la valla de separación entre Israel y Gaza.



