No sabía ni siquiera caminar en una pasarela. María del Mar Hurtado cerró los ojos por un instante y avanzó con el miedo de haber sufrido una infancia entre burlas y frases hirientes por su gordura y color de piel.



Puso sus pies de calzado de tacón alto sobre esa alfombra para las modelos, en un escenario del municipio de Palmira. A cada paso, del miedo saltó al asombro, cuando de un silencio que alcanzó a darle miedo, empezaron a salir aplausos.



Había nacido una modelo, que ahora es plus size en las pasarelas y creadora de contenido para redes sociales.



El camino no fue sencillo porque no todos fueron aplausos y, de vez en cuando, le venían los destellos de esos años de infancia como la 'gorda' de su cuadra, de su salón de clases y de los pocos espacios en los que se atrevía a salir.



Pero ella, nacida en Cali, residenciada en Candelaria, suroriente del Valle del Cauca, soñaba en silencio con ser modelo. Eran juegos de niña pese a que crecía lejos del tallaje convencional de pecho, cintura y cadera 90, 60, 90.



Le toca afrontar la gordofobia que se define como el odio, rechazo o 'criticas' que persiguen a las personas de más peso. Niñas y niños lo sufren en medio de compañeras y compañeros que estarían en esa línea definida como normal.

María del Mar Hurtado (derecha) con sus padres Mónica Arango e Iner Hurtado, y sus hermanos Camila Castillo y Juan José Hurtado. Foto: Archivo particular

A ella se le sumaba el color de piel en una mayoría de escolares de otras razas. Confiesa que pasaba entre maltrato o ridiculización o marginación, pero en casa tenía ese refugio amado con sus padres Iner Hurtado y Mónica Arango, así como sus hermanos Camila Castillo y Juan José Hurtado.

Era una ilusión de la que tenía pocas confidentes. siempre quiso ser parte de ese mundo e inspirar a las personas para que sean ellas mismas.



A los 17 años, en 2018, luego de graduarse del colegio en Candelaria, empezó a concebir el camino que se había trazado desde los primeros años de vida.

María del Mar Hurtado Foto: Maria del Mar Hurtado

En su cabeza ya tenía a modelos como Ashley Graham, Precious Lee y Paloma Elsesser. Fueron su inspiración y la motivaron a no rendirse.



Ellas en 2017 saltaron en una revolución de la moda al mostrarse orgullosas como mujeres plus size.



No se frenaban ni por celulitis, estrías, flacidez o esos kilos más.



Se notaban las modelos curvy que han llegado a la mira de las marcas y diseñadores.



“A mediados del 2019 por Instagram ví que había un casting para modelos plus size en Palmira", recuerda.



Y sigue: "Decidí presentarme sin tener experiencia y sin saber caminar bien, aun así el resultado fue sorprendente".



Fue seleccionada y así obtuvo su primer trabajo como modelo en ‘Emprende Moda’.



Por esos días: "Inclusive, modelé un traje de baño para ‘Naia Summer’, lo cual fue muy retador en su momento pero resultó maravilloso”.

Fue en esta última experiencia por la cual conoció a una persona que le cambiaría la vida y que le ayudó a entender más su potencial, según sus palabras: el profesor de pasarela Éduard Molina.



“Me transmitió esa confianza que necesitaba y a creer en mí siendo una chica de talla grande, así me convencí de que podía lograrlo”, confiesa.



En ese mismo año entró a la academia llamada ‘Talentos Models’. Aunque solo estuvo pocos meses, conoció a personas maravillosas que le dieron la oportunidad de avanzar más y crecer.

Maria del Mar Hurtado, modelo Foto: Maria del Mar Hurtado

Ella siente que en las pasarelas, en las redes y en la moda se percibe un cambio que parece no tener retorno y que se aleja del modelo de belleza estereotipada.



Pero falta trecho porque a la corriente de burla se se le agrega, dice, "la falta o la poca representación por parte de los medios ( televisión, revistas o redes) con la que crecimos varias personas haciéndonos creer que no podemos ser parte de la industria de la moda por temas como la gordofobia y el racismo que viví toda mi adolescencia lo cual desencadenó una baja autoestima que me hizo perder las ganas de aportar el cambio en esta industria”.



En 2020, ya como modelo independiente, hizo parte de la pasarela de Afrotex Candelaria para diseñadores como Esteban África, Aracelly Bolívar, y marcas como Eugy Design y Jofer de Jara.

María del Mar Hurtado Foto: María del Mar Hurtado

Ese mismo año decidió compartir contenido en redes sociales sobre maquillaje y ‘outfits’.



Cuando menos esperó se había vuelto una inspiración.



Hoy, sus redes sociales como Instagram y Tik Tok se han vuelto su propia agencia, llegando a marcas de maquillaje como ‘colurpop’ y de ropa como ‘cider curve’, entre muchas otras.



“Esto me da la oportunidad de ser esa representación que desde niña soñé ver y ahora lo estoy logrando en mí”, señala.



Sus redes sociales son Instagram: mares_hurt_1d; Tiktok: marexxh.a.



Repite: “En mis redes me enfoco principalmente en inspirar y hacer representación para aquellas personas que no encajamos en los estándares de belleza”.

