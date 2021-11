La última lucha de la profesora Margarita Londoño fue con la Ela

De la comunicadora, periodista, senadora y ecologista quedarán en la memoria sus batallas por el ambiente, por la paz, por su ciudad y por las mujeres.



En las bibliotecas estarán sus libros, que en los últimos años dedicó a la infancia. No se borrarán sus luchas por un país mejor. Es lo que dicen los mensajes que van y vienen para despedir a Margarita Londoño Vélez.



Se fue a los 69 años, bajo la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable y que deja inmóvil a los pacientes, pero siempre consciente al despedirse de la familia.



Su hija Gabriela la acompañó amorosa en esa batalla y le recibió los fragmentos del último libro.



En sus redes se presentaba sencillamente como 'escritora, en especial de cuentos infantiles, caricaturista aficionada y política retirada'.



Margarita Londoño Vélez nació en Bogotá, con raíces en Risaralda, y llegó en su niñez a Cali. Cumplía años los 23 de noviembre.



Estudió en la entonces recién creada carrera de comunicación social y periodismo en la universidad del Valle, en la que dio cátedra de prensa escrita y fue directora de la Agencia de Información Científica.



Realizó estudios de administración de las Comunicaciones en Estados Unidos y un magíster en comunicaciones y periodismo en la universidad de Sao Paulo, Brasil. Participó en la creación del canal regional Telepacífico y dirigió el periódico Occidente.



Se desempeñó como gerente de Procívica TV en 1988 y fue secretaria de Programas Especiales en la Alcaldía de Cali en 1993. Luego estuvo en el nacimiento del Departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma).

Margarita Londoño, comunicadora social, docente, periodista y escritora emprendió su último viaje. Recordaremos su legado como primera directora de @Noti90Minutos, @Diarioccidente y otros medios. Margarita adoptó a Cali, y nos deja grandes aportes como ciudad y región.🙏🏽 pic.twitter.com/0gj6Z7Nh12 — Secretaría de Cultura de Cali (@CaliCultura) November 18, 2021

En 1997 se decidió a postular su nombre para la Alcaldía de Cali. Fue una campaña intensa por las dudas sobre quién sería el elegido: Ricardo Cobo, Francisco José Lloreda y Margarita Londoño alcanzaron, en ese orden, las mayores votaciones.



En los corrillos políticos se comentó que Cobo se llevó ese cargo en medio de la rivalidad de Lloreda y Londoño. Pero la campaña de ella marcó de más votos para una mujer en elección alguna por ese cargo en Cali.



En 1998, Margarita llegó al Senado por Oxigeno, partido verde que dirigió Íngrid Betancourt que logró la más alta votación al Congreso.



Dos años después, en el año 2000, Londoño renunció a su curul para postularse, de nuevo, a la Alcaldía de Cali.



Nos deja una gran líder del periodismo en nuestra región. Deseamos que Dios lleve al cielo el alma de Margarita Londoño, quien fuera directora de @Noti90Minutos y @Diarioccidente, y amante de la escritura y la cultura. Un solidario abrazo a sus familiares, compañeros y cercanos. pic.twitter.com/zZ2CSHXVHc — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) November 19, 2021

En esa ocasión Cali eligió al también periodista Jhon Maro Rodríguez. Londoño admite que se equivocó al renunciar al Senado, pero siguió en su tarea con banderas como el no a la corrupción, la defensa de los derechos de la mujer y por la protección del medioambiente.



El periodista Mauricio Ríos Giraldo reseña en el diario Occidente que ella le confesó que estaba arrepentida de esa renuncia. "En 2006 Margarita Londoño tuvo su última incursión electoral, como candidata al Senado por Convergencia Ciudadana, pero no salió elegida. Desde entonces, aunque no volvió a postularse a ningún cargo, acompañó varios proyectos políticos".

Despedimos de este plano terrenal a la amiga de casa Margarita Londoño Vélez quien con su carisma nos regaló tiempo y sabiduría con su obra literaria, su aporte intelectual contribuyó a nuestro #OML, abrazo solidario a ex directora @bibliovalle Ma. Victoria Londoño Vélez y Flia. pic.twitter.com/YupqxuMyX2 — Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero (@Bibliovalle) November 18, 2021

Pero en mente tenía su proyecto de escribir cuentos para niños y niñas. Así fueron naciendo los libros infantiles Tortuguita se perdió, Los Goles de Juancho y El viaje punto com.

En febrero de 2019 Margarita Londoño mostró orgullosa su libro El Pirata Pat Trax, del sello Bambú de editorial Casals de Barcelona. Foto: @Malondono

No dejaba los medios y su voz, en defensa de las mujeres y el ambiente, se escuchaba en el programa 'Oye Cali'.



Hace cerca de cinco años empezó a sentir los rigores de la temible Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).



El diagnóstico se fue confirmando como una sombra de esa a enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que provoca que las motoneuronas (células del sistema nervioso) reducen su funcionamiento y mueren, para una parálisis muscular progresiva.



Ella se fue a vivir en una casa campestre de Santander de Quilichao, en los limites del norte del Cauca con el Valle del Cauca.



En esa vivienda rodeada de ambiente natural, en esos días que ganaba fuerzas suficientes, le dictaba por fragmentos un nuevo libro a su amada hija Gabriela.

Desde la Alianza Verde, lamentamos el fallecimiento de María Margarita Londoño. Una mujer que a lo largo de su trayectoria luchó por la igualdad de derechos.



De la manera más sincera acompañamos a sus familiares. https://t.co/DCp5BgzQIg pic.twitter.com/BDgt3adba3 — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) November 19, 2021

La periodista María Elvira Bonilla, en su columna del diario caleño El País titulada 'Margarita, la valiente', cuenta que la visitó.



"Allí, acompañada de la naturaleza, escribió su última novela publicada, ‘El día que llegó la ópera a Rosas’, y allí en su paraíso rural esperó con serenidad la muerte que le llevó a la medianoche de este miércoles 17 de noviembre. La esperó, como todo en su vida, de frente", dice la columnista.



Bonilla apunta que "llegué ese sábado al mediodía con miedo a encontrar su fortaleza, su optimismo, sus ganas de vivir, vencidas por el declive final de la cruel enfermedad que durante casi cuatro años fue paralizándole los músculos hasta que le llegó a los pulmones. Y ahí ya no pudo más".



Y apunta la columnista: "...Aunque completamente inmóvil en su silla de ruedas, exhalaba una extraña vitalidad que llegaba acompañada de una catarata de planes a futuro, que borraban cualquier sombra de fatalidad. Forzaba al límite las fuerzas vocales para asegurar que nada, ni un diafragma que ya no respondía, debilitara la vehemencia de su tono de voz. El de siempre".

Desde el @DagmaOficial lamentamos el sensible fallecimiento de la comunicadora, dirigente, exsenadora y ambientalista Margarita Londoño, quien fuera la primera directora de la Autoridad ambiental de Cali.



Lee más aquí 👉🏾 https://t.co/TlGmihP9yH #TeQueremosCali 💙❤️💚 — DAGMA (@DagmaOficial) November 18, 2021

Comenta Bonilla que Margarita se proponía ir a las raíces del tronco familiar "cimentado en la fuerza de aquellas mujeres pereiranas que presentes en su carácter, en su talante y locuacidad, motor de sus luchas incesantes por los derechos, la transparencia de los dineros públicos y el combate frontal contra la corrupción...Me habló de su decepción y frustración en el escenario político del Congreso donde se reconoció como una voz solitaria".



Carlos Augusto Albán recuerda que fue su alumno, monitor de prensa y comunicador en el Dagma. "Hace un mes la entrevisté en mi programa “Café Cultural”. Era un sencillo homenaje a la profe, a la amiga, a la jefe. Perdonen que hable en primera persona, pero es que lo hago desde el corazón. Sé que no creía en esas cosas, pero el camino sigue, deshoja margaritas que te permitan dejar una huella más en tu camino".



La Ingeniera Francy Restrepo, directora Ddel Dagma, agradece “el importante aporte de Margarita Londoño al desarrollo ambiental de Cali, ella con tenacidad y profesionalismo dejó unas sólidas bases para que la ciudad tuviera una autoridad ambiental con capacidad de acción y presencia en diversos frentes”.



El periodista Óscar López Noguera escribió: “Paz en la eternidad para Margarita Londoño, con quién tuve la oportunidad de trabajar en Oye Cali y compartir con ella en otras de sus facetas...La última vez que nos encontramos estaba dedicada a la literatura infantil...Dejas un legado Margarita y fuiste una de las aguerridas y creativas lideresas de Cali.



Jorge López Tulande apuntó; “Que noticia tan lamentable, me duele el corazón.. Noticiero de Occidente por Telepacifico. Ella era alma y nervio”.

La comunicadora y exsecretaria de Cultura en Cali Adriana Betancurt expresó: “Venimos a la tierra, en realidad no nos vamos. Llegamos y según lo que sembremos, así nos quedamos. Ella fue mi profesora de prensa escrita en la Universidad del Valle, y fue mi jefe en la programadora de UV TV. Se queda en mi, como mujer fuerte, líder, gerente, periodista, emprendedora, independiente, creativa, llena de energía. Ciao Margarita, dejaste huella”.



Sofi Ospina, con quien compartió en la comisión de Género del Partido Verde en Cali, la define como “mujer sensible al medio ambiente, a la igualdad de género, una luchadora por la paz y gran escritora que nos hacía soñar con sus relatos para todas las edades. Mis sinceras condolencias a su hija Gabriela, a toda su familia, y a sus grandes amigas del movimiento social de mujeres de cali Clara Eugenia Charria Quintero Adalgiza Charria Quintero Gloria Velasco, Norma Lucía Bermúdez Gómez y a todas las demás mujeres que en este momento sienten entrañablemente su partida".



