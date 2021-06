Este miércoles no es seguro salir a marchar en Cali: resistencias

Tras los hechos de violencia y del pasado 28 de mayo, cuando hubo marchas en Cali en el mes del paro nacional que dejaron siete muertos, la Unión de Resistencias, movimiento de articulación de los puntos de concentraciones, informó que este miércoles 2 de junio no saldrán a marchar.



Sin embargo, otros grupos sí se movilizarán.



En un comunicado, este movimiento indicó: "Reconocemos que ante los lamentables hechos ocurridos el pasado 28 de mayo, fecha en la que nos movilizamos, a razón del primer mes del paro nacional y que ante el actual contexto de militarización, dado por el decreto nacional 575 no es seguro adelantar nuevas marchas multitudinarias hasta que las garantías firmadas en el decreto 0304 del 2021 se hagan efectivas".



El viernes pasado hubo tres muertos en la zona del hotel La Luna, en el suroriente de Cali, un guarda de seguridad del Teatro Municipal, un atleta y un investigador de la Fiscalía. Sobre este último, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que habría disparado contra manifestantes y luego murió linchado. Estaba en descanso y no en servicio.



En la noche de ese viernes, después del arribo del presidente Iván Duque a Cali, tras tiroteos en la tarde, en Ciudad Jardín, donde imágenes de redes sociales captaron a civiles armados, otro manifestante fue asesinado por desconocidos en el punto de concentración de la calle Quinta con carrera 94. Este punto en el barrio Meléndez fue levantado el domingo pasado, de manera pacífica entre la Alcaldía y las autoridades.



El decreto es el que firmó el alcalde Jorge Iván Ospina con la Unión de Resistencias para empezar acercamientos que permitan salidas a las crisis, con mediación de la Arquidiócesis de Cali y el respaldo de las organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA).



"Reiteramos nuestro compromiso con la protesta social y el paro nacional por lo que continuaremos en resistencia, encontrándonos con actividades pedagógicas y culturales en los puntos de resistencia u otros lugares de acuerdo con la decisión autónoma de cada uno. Igualmente abrazamos las expresiones de movilización en las diferentes regiones del país.



El alcalde Jorge Iván Ospina indicó que se constituyó el decreto para iniciar un diálogo efectivo y concertado, y aunque reconoció que no será un camino sencillo, señaló que está dispuesto a que trabajar mediante esta vía, sin violencias.



Sobre estos primeros acuerdos para llegar a una solución concertada, el arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo: "La brújula que debe guiarnos en esta crisis es la inclusión de todos en la supervivencia, empezando por la juventud que la exige, en asamblea permanente con la inmensa población de primera línea o puntos de resistencia. Es deber protegerlos, escucharlos, sanar y construir juntos".



No obstante, el senador Gabriel Velasco dijo que primero se debe concertar levantar los bloqueos y luego hacer acuerdos.

Las marchas

Desde la Alcaldía de la ciudad confirmaron que se tienen previstas cinco movilizaciones y dos grandes concentraciones a lo largo del día. Hasta el momento, la jornada avanza con normalidad.



La Secretaría de Movilidad de Cali estará informando, a través de su cuenta de Twitter, el reporte de la situación en las calles y vías.



Las movilizaciones salieron desde Puerto Rellena, por la calle 26, y Cosmocentro, por la calle 5, con rumbo a la Gobernación del Valle.



