En Cali se anunció que este viernes habrá una concentración en el parque Las Banderas, en la calle Quinta. Está acordada para las 3 de la tarde de ese día.

Según la Alcaldía de la ciudad, hasta ahora no hay recorrido ese viernes, solo concentración.



Así mismo, este jueves no habría clases en las 91 instituciones educativas de la capital vallecaucana.En la Alcaldía informaron que este jueves no habría ninguna concentración ni marchas anunciadas por las centrales obreras.

CALI