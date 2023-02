Este 14 de febrero Colombia vivirá una nueva jornada de marchas incentivada por los seguidores de Gustavo Petro, quienes saldrán a apoyar los recientes proyectos del presidente, entre esos la polémica reforma a la salud que fue radicada en el Congreso durante el lunes.



El mismo mandatario ha animado a los ciudadanos a que salgan a las calles y se manifiesten.

Las marchas llevan por nombre ‘El gran diálogo social’ y se espera que el presidente haga una aparición en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá.



“Acompáñame este 14 de febrero. Que la salud sea para todo el pueblo colombiano, que la salud sea para Colombia. Desde la plaza de Bolívar de Bogotá hablaré a Colombia reunida en todas las plazas públicas del país. Llegó el Cambio y sus reformas”, escribió el mandatario en sus redes sociales.



En las ciudades principales también habrá cierres viales y puntos de encuentro estipulados. En el caso de Cali, la presencia de más de mil uniformados y controles en 22 puntos estratégicos figuran en el plan de las autoridades para dos días seguidos de marchas.



El comandante de la Policía Metropolitana, general José Daniel Gualdrón, coincidió con el alcalde Jorge Iván Ospina en el respeto al derecho de la movilización.



El equipo de control está confirmado también por guardas de la Secretaría de Movilidad que tendrán la misión en el desplazamiento de los manifestantes, como también en los desvíos necesarios para evitar congestiones, .



Hasta donde se sabe, la cita es a las 8 a.m. y los marchantes se concentrarán en la glorieta del Terminal (Antiguo Ferrocarril) y en el sector de Puerto Rellena, para encaminarse al Parque de las Banderas.



El miércoles 15 serán los manifestantes de la oposición quienes marchen. La cita está prevista para las 10 a.m. en el Parque de las Banderas y de allí caminarán hasta la Plazoleta Jairo Varela.

