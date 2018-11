Marcha y contramarcha por la familia tradicional en Cali

Las autoridades están pendientes de la movilización en la que se mueven distintos pensamientos e ideologías sobre el concepto familiar. Mientras que en el oriente hubo bloqueo por una obra en una área verde.

Hacia las 10:00 de la mañana se inició la movilización desde el parque Panamericano, conocido como de Las Banderas, a la altura de la calle Quinta con carrera 36 del barrio San Fernando.



Las marchas se encaminaron por la Quinta hasta tomar la carrera 10 y buscar la llegada a la plazoleta de San Francisco, frente a la Gobernación del Valle del Cauca.



En la cabecera de la marcha se leían pancartas como 'La dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Con mis hijos no se metan'. Los participantes apoyan la unión tradicional de hombres y mujeres. Entre los caminantes hay quienes no comparten el aborto.



Lina María Herrera, líder en Cali de 40 días por la vida, dijo que es un colectivo que defiende la familia. "Tenemos un hashtag #nicartillasnidecretos porque no compartimos los decretos que firmó antes de salir el presidente Juan Manuel Santos. Sabemos que esto viene desde la ONU donde están queriendo imponer ideologías contra la familia y la vida. Hace 2 años, en agosto, salimos y nos manifestamos contra las cartillas que manejó la exministra Gina Parody".



En los decretos se dispone que se adopten políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de personas de la comunidad Lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales).



Atrás de este grupo se desplazaba un movimiento en el que participa la comunidad Lbgti. Juan Camilo Serna dijo que "es una contramarcha porque no compartimos su petición de rechazar los Decretos y que se mantenga lo que denominan familia natural., Nosotros también somos personas y merecemos que nos consideren como personas naturales".



En su opinión, en la primera marcha hay una interpretación religiosa equivocada y que no permite la inclusión.



Los agentes de Movilidad debieron orientar los desvíos de vehículos particulares por las calles Novena y 10 en dirección al centro y sur de la ciudad. En el sistema MIO también se adoptaron algunos desvíos ante el uso de la Quinta.



A las 5:00 de la tarde está anunciada una Caravana de la universidad del Valle, desde las sedes de Meléndez y San Fernando.

#AEstaHora Habitantes del sector de Marroquín III realizan bloqueos itermitentes en la Avenida Ciudad de Cali, exigen a la @AlcaldiaDeCali la recuperación de zonas verdes pic.twitter.com/7lGMGyl7DY — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) 6 de noviembre de 2018

Habitantes del barrio Los Lagos, La Paz y Marroquín II comenzaron en la mañana un bloqueo en la Avenida Ciudad de Cali con diagonal 26G3.



Su protesta obedece a la construcción de un proyecto habitacional en la Laguna de El Pondaje, que afectaría las zonas verdes del sector.