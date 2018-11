Marcha en Cali hará un llamado de atención al sistema de salud

La salud aún sigue siendo un tema delicado para los ciudadanos de la Cali ya que la atención a sus enfermedades no se soluciona a tiempo es por eso que usuarios, pacientes, médicos, enfermeras y entre otros serán parte de una marcha para solucionar la problemática que dificulta a muchos.

"El objetivo es empezar, en denunciar el mal funcionamiento que han tenido algunas EPS en cuestiones de que no tienen continuidad en los tratamientos de pacientes Oncológicos y niños con enfermedades huérfanas," dijo Luciano Calderón, veedor y vocero del Movimiento por la Salud en Cali.



El movimiento hace tres años en el momento que la hermana del señor Calderón, Celmira Calderón por salud y a causa de la hipertensión, diabetes y obesidad mórbida tuvo que ser sometida a una abdominoplastia en la clínia Rey David donde comenzó a presentar infecciones y no hubo control presente por parte del personal médico.



"El cirujano, fue negligente en su atención,pues su atención la hacía vía Wassap y no presencial, tanto la clínica como el médico tuvieron culpa de su muerte, desde allí yo creó el movimiento por la salud, para defender los derechos de los pacientes en las clínicas u hospitales," narra Calderón



Al igual que su hermana, Calderón hace un llamado de atención a los malos servicios que muchas de las EPS, no solo en la capital del Valle sino en el suroccidente colombiano, no resuelven la situación de los enfermos a tiempo debido a que no se aprueban algunos procedimientos o cirugías.



Muchos se han sumado a esta marcha, artistas se sumó el hijo de Rodolfo Aicardi, Charly Aicardi, se sumó Piper Pimienta, Marisol Díaz cantante se suma con un grupo de música que tiene, Andy Cantore y otros personajes locales que acompañarán al señor Luciano.



La marcha se hará desde la clínica Rey David a las 7:30 de la mañana con el propósito de llegar a la gobernación.



La manifestación es una forma de entablar el diálogo ante los funcionarios y que haya una solución para no seguir difundiendo el mal servicio y que los pacientes no pierdan la vida.







CALI