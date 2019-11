Marcha de indígenas irá a Bogotá ante violencia en norte del Cauca

La dirigencia de organizaciones indígenas anunció que alista una movilización desde el Cauca hasta Bogotá para exigirle al Presidente el respeto al Derecho a la vida y contra la impunidad

“Esto lo haremos después de una minga interna. Ya estamos iniciando los planes de trabajo, las fechas las daremos a conocer en los próximos días”, dijo el líder indígena Giovanny Yule.



Una vez los nativos lleguen a la Casa de Nariño, le pedirán al mandatario, en particular, las renuncias del ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, y de la del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, quienes según ellos, han demostrado incapacidad y lentitud frente al conflicto social que vive su pueblo.

Las comunidades indígena pide aclarar quiénes son los integrantes de la 'caravana' que aparecen en el video donde al parecer, los responsables de la masacre de cinco personas en Tacueyó, Toribío, huyen luego de haber cometido el múltiple crimen.



En el sector de la masacre apareció incinerado un vehículo, el cual sería uno de los que hacían parte de la evidencia del atentado del pasado 29 Octubre donde murió la gobernadora y autoridad Neehwe'sx Cristina Taquinás Bautista y cuatro guardas.



“El carro fue destruido con artefactos explosivos y encontrado en la vereda La Luz, mismo lugar donde ocurrió la masacre. Este carro, era parte de la evidencia y es uno de los que aparece en el video”, dijeron fuentes en la zona.



El sábado fue sacado de una casa y luego encontrado muerto el escolta Fabián Eduardo Rivera Penagos, en la vereda Asnazú, corregimiento La Betulia, Suárez, mismo sector donde el 1 de septiembre fue masacrada la candidata a la alcaldía por ese municipio, Karina García Sierra.

El Gobierno Nacional, a través del viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, Francisco José Chaux, rechazó y lamentó lo ocurrido.



"Que caiga todo el peso de la ley para estos bandidos que ocasionaron la muerte de esta persona", expresó el Viceministro.



Rivera, estaba adscrito a la Unidad de Protección Nacional (UNP) y prestaba protección a Bernardo Sisco Noscué, gobernador líder indígena.



Rubén Yosando Rivera, compañero de esquema del indígena, explicó que Rivera se encontraba de permiso.



"Por orden del presidente Iván Duque, la UNP ha enviado una unidad al líder social Sisco para que no corra peligro su integridad física", agregó Chaux.



Rivera, quien era oriundo de San Francisco, zona rural de Toribío, hacía parte de Enfoque Diferencial, un programa de la UNP, en la que los mismos indígenas o protegidos escogen a sus escoltas, que en la mayoría son hombres de confianza.



“A su familia y amigos, un abrazo grande en nombre de toda la UNP. Cumplió como un hombre por el país. Su nombre no será olvidado”, puntualizó la entidad.



Jaime Asprilla, secretario de Gobierno del departamento, señaló que disidencias de las Farc, estarían tras esta muerte.



Aunque se habla que al tiempo que sucedía esto, se produjo otro atentado a otro integrante de la UNP en el nororiente del Cauca, autoridades indígenas señalaron no tener conocimiento de este caso.



El sábado, en el sector de Los Andes en Corinto se presentaron fuertes combates entre el Ejército y grupos armados, que no dejó heridos o víctimas. “Los habitantes estaban un poco nerviosas, se refugiaron en sus casas para evitar que cualquier situación grave pudiera afectar su vida e integridad”, dijo Rossi Jair Muñoz, defensor regional del Pueblo en el Cauca



Ese mismo sábado horas más tarde, mientras se realizaba la ‘siembra’, o entierro, de la gobernadora Cristina Taquinás Bautista en Toribío, fue asesinado el comunero indígena Alex Vitonás Casamachin en la vereda Loma Linda, de este mismo municipio.



“El hecho violento ocurrió a escasos dos kilómetros de la cabecera municipal, vía hacia Tacueyó. Se trata de un joven de escasos 18 años de edad”, dijo el alcalde de Toribío, Alcibíades Escué.



El mandatario, denunció que existe un plan de exterminio a las comunidades nativas asentadas en esta localidad.



“Es alguien muy poderoso que nos está matando, pero nosotros, bajo la sabiduría de nuestros ancestros y de la vida misma, nos defenderemos”, aseguró Escué.



Según datos dados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), este año han sido asesinados 54 nativos en diferentes puntos del norte del departamento.



A todas estas acciones violentas, se le incluye el asesinato de cuatro contratistas de una empresa de ingeniería, a quienes grupos armados les quitaron la vida cuando hacían mediciones topográficas en zonas de cultivos ilícitos en Corinto.



El presidente de la República, Iván Duque, desde un Consejo de Seguridad llevado a cabo desde Santander de Quilichao, afirmó que 2.500 uniformados serían enviados al Cauca para enfrentar a las estructuras armadas y frenar la expansión del narcotráfico.



Ante esto, el Gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado dijo que la solución no era solo militarizar el departamento, sino también disponer de recursos para inversión social que ayude a sacar de la pobreza a los habitantes. “Mientras existan las economías ilegales no terminará la barbarie ni las muertes en el departamento”, dijo.



La militarización del departamento, no fue muy bien tomado por las comunidades, ya que según el consejero indígena Darío Tote, estos hechos se atribuyen a grupos al margen de la ley, pero también a los actores armados del Estado.