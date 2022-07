En la campaña a la Presidencia de la República, que se definió el pasado 19 de junio, se cruzaron acusaciones, señalamientos y contrapunteos, especialmente, por redes sociales y medios de información.



Francia Márquez, elegida como Vicepresidenta, le solicitó a la Fiscalía que determine si al menos seis personas incurrieron en injurias y calumnias en su contra.



Abogado pedirá formulación de cargos contra el periodista David Rugeles y el electo congresista Miguel Polo Polo, quienes no se presentaron ni enviaron documento alguno.



Para este lunes 18 de julio estaban convocadas conciliaciones, como un acto enmarcado en las posibilidades jurídicas en estos casos.



Belky Ramírez, conocida en el mundo de la canción como Marbelle, presentó una excusa y solicitó aplazamiento.



Lo propio hizo Julián Quintana, ex director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En un trino, el abogado relacionó a Márquez como candidata de guerrilla. "Como le molesta la oposición a Francia Márquez... quiere restringir libre opinión con denuncias sin fundamento", trinó el sábado.



Solo se presentó, en forma virtual, la tuitera Ornella Cabezas, quien en plena campaña hizo un vídeo en Tik Tok simulando ser hija de Francia Márquez. Con ella se logró un acuerdo conciliatorio y se retractó de lo dicho.

Por transmisión virtual, ella dijo su nombre y anotó que "el mes anterior realice un video de la señora Francia Márquez, de cual me retracto. No soy la hija de la señora Francia Márquez y me retracto de todo lo que el video contiene".

Francia Márquez "la negra empobrecida" cómo se hace llamar. Q ganándose 800 mill en un premio "medioambiental" y con restaurante en Cali, cobró 25 giros de ingreso solidario (q eran para los necesitados). Y se atreve hablar de Estado opresor y de q no tenia pa’l desayuno. Ladrona https://t.co/oH5FnMqy6C — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) April 16, 2022

Miguel Polo Polo no se presentó ni remitió documento alguno. El abogado Carlos Hernán Escobar, apoderado de la Vicepresidenta electa, solicitó en su nombre que se remita el proceso de Polo, de forma inmediata, a la Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Abogado Carlos Escobar Foto: Archivo particular

El abogado Escobar explicó que esto es porque una vez fue declarada su elección como congresista por la curul afro, la Corte adquiere la competencia para avanzar con esa indagación.



El periodista Gustavo Rugeles no hizo presencia ni tampoco envío excusa por su inasistencia.



Escobar dijo que "para quienes no se presentaron habiendo sido citados debidamente, presentaremos solicitud de formulación de cargos por haberse cumplido el requisito de procesabilidad que impone el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal".



Anotó que en la campaña electoral se difundieron mensajes que desbordan el concepto de opinión para entrar en la calumnia o la injuria.

