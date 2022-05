Cali no es el único municipio del Valle del Cauca que trata de cumplir las condiciones del Ministerio de Salud para decirle adiós al tapabocas en espacios cerrados a partir del próximo domingo 1 de mayo.



Durante este fin de semana, la Secretaría de Salud del Valle realizará en Pradera una “jornada de inmersión” para promover la vacunación contra el covid-19.

(Puede leer: Atención Cali: descuento a pronto pago de predial hasta el 30 de junio)



Cabe recordar que para poder levantar el uso del tapabocas los municipios deben tener el 70 por ciento de cobertura de la vacunación con el esquema completo, es

decir, dos dosis, y el 40 por ciento con dosis de refuerzo.



Hasta el viernes 29 de abril, los municipios del Valle del Cauca que ya superaron estas metas y pueden acogerse a la medida, según el Ministerio de Salud, son Obando, Ulloa, El Águila, El Cairo y Yotoco. Los restantes 37 municipios están corriendo para cumplir esas condiciones.



En Pradera, el 66% de sus pobladores ya tienen la primera dosis de la vacuna, el 56% cuenta con segunda dosis y con refuerzo solo el 22%. La jornada se cumplirá en desarrollo de las actividades que lidera la Administración departamental para rendir homenaje a la niñez y promover la vacunación entre niños y adultos, a propósito de las nuevas disposiciones sobre la eliminación del uso de tapabocas en espacios cerrados.



(Le recomendamos: ¿Dónde pagar con los nuevos plazos el impuesto automotor en el Valle?)



"Recordar que es muy importante que los municipios tengan el 70% de cobertura de vacunación en segunda dosis y vacunación de refuerzo para poder disfrutar de no tener el tapabocas puesto. Adicionalmente, la protección que tenemos para que realmente este en su fase final y no tengamos eventos que lamentar más adelante", afirmó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.



La jornada se realizará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., este viernes en seis puntos habilitados en zona urbana y rural, entre ellos el Parque Principal y el Hospital San Roque; el sábado 30 de abril habrá puntos de vacunación en el Hospital San Roque, Mercapava Principal y el Coliseo Las Margaritas, y el domingo 1 de mayo en el Hospital San Roque, Mercapava Principal y la Galería Principal.

Más noticias

Asesinaron a tres hermanos en Bolívar, Cauca

Concejal de Ibagué dice que no puede ir a trabajar temprano