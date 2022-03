Desde la tarde del domingo pasado, 27 de febrero, Daniel Gutiérrez y Sebastián Martínez llegaron al área rural de Pance, al sur de Cali, donde se perdió su rastro, al parecer, en medio de un temporal.



Ayer, viernes 4 de marzo, los familiares de los dos amigos pasaron por horas de Sol, pero en la tarde caía lluvia y sonaban los truenos en esa puerta al parque Nacional Natural Farallones.



Daniel Gutiérrez Delgado, de 24 años, y Sebastián Martínez González, de 22, quienes salieron de sus viviendas en una cuadra del barrio Jorge Eliécer Gaitán, en el nororiente de la ciudad, llegaron en la mañana del domingo 27 de febrero a esa zona turística al sur de la capital del Valle del Cauca.



Llegaron pasado el mediodía al parque temático El Embudo, donde grabaron un video que circularon hacia la 1:30 de la tarde. Allí comentaron sobre ese espacio en la montaña de Pance, corregimiento a unos 20 minutos de Cali.



El clima era soleado, pero como ha pasado desde hace varios días en esta región el cielo se fue tornando gris y llegó un aguacero.



El río también empezó a tener sus cambios. Pasadas las 6:00 de la tarde dominical, los amigos enviaron un mensaje por WhatsApp en que expresaban el susto por una empalizada. "Manito, estamos atrapados", escribieron.



Desde ese momento empezó el desvelo de las familias Martínez y Gutiérrez, que viven separadas por solo unas casas en el Gaitán, en la comuna 6.

El lunes, temprano, empezó la romería de integrantes de las dos familias en busca de rastros de Daniel y Sebastián. Pasaron por el Batallón y centros asistenciales en busca de algún dato.

Los Bomberos, la Defensa Civil y el grupo de alertas de Pance han acompañado a los familiares. Pero no es sencillo que permanezcan tanto tiempo en una búsqueda que, además, es compleja por la empalizada.



Adriana Martínez, hermana de Sebastián, clamaba por apoyo porque es una tarea en la que no tienen herramientas ni experiencia. En la tarde del viernes, personal del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) apoyó para despejar palos, piedra y barro.



Feliannys Colina, esposa de Daniel, insiste en la necesidad de una búsqueda por aire y con un apoyo de caninos.



El martes encontraron unas prendas de Daniel. El miércoles fue una toalla que sería de Sebastián. Los familiares no van a declinar en la búsqueda, aunque se pase de las esperanzas a la angustia.



Sebastián Martínez lleva pintados un tatuaje de la constelación de Géminis en el brazo derecho, otro de Mario Bross en la pantorrilla derecha y uno de un cuervo en el pecho.



Daniel Gutiérrez Delgado tiene un tatuaje de Luigi, hermano de Mario Bross, en la pantorrilla derecha.

