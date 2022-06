La familia de la modelo de protocolo y esteticista Natalia Buitrago Moreno se declara desamparada en la angustia por encontrar pistas de su paradero, luego de un viaje desde Risaralda hasta Cartagena.



Unos videos en redes probarían que ella alcanzó a llegar a esa ciudad, pero hay silencio de autoridades, dice la mamá que reside en el Valle del Cauca.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, expresó solidaridad y pidió ayuda en la búsqueda.



(Lea en contexto: Misteriosa desaparición de modelo caleña tras viaje a Cartagena)

En febrero de 2021, Natalia Buitrago Moreno viajó desde Jamundí a Risaralda, donde esperaba impulsar un emprendimiento de una marca de cosméticos.



Ella tenía también una relación sentimental con un comerciante y llegó a residir en Dosquebradas, asegura Claribel Moreno, la mamá.

Facebook Twitter Linkedin

Claribel Moreno, madre de Natalia. Foto: Archivo particular

El 12 de agosto, la joven le escribió a la mamá que iría con unas amigas hasta Cartagena, donde celebraría sus 22 años.



El 17 de agosto le informó que visitaría Islas del Rosario gracias a un pasaje que le regalaba una amiga.



Claribel Moreno, residenciada en Jamundí, asegura que en la mañana del 18 de agosto recibió el último mensaje que indicaba que regresaba de la isla a Cartagena.



Con el paso de los días empezó la preocupación porque la mamá estaba acostumbrada a recibir mensajes a diario.



(Le puede interesar: Palmira: 20 días sin homicidios y fuera de top de ciudades más violentas)

Facebook Twitter Linkedin

Natalia Buitrago, modelo y emprendora Foto: Archivo particular

Los allegados empezaron a buscar datos con amigas y con quien sería su novio, que les dijo que ella salió el 2 de agosto de un condominio en Dosquebradas, ciudad cerca de Pereira, tras una discusión. Y que por esos días él estaba fuera del país.



Para la mamá de la modelo, él no ha mostrado mayor interés en ayudar a encontrar a su hija y hasta negaría haber tenido una relación de años. Además, de comentarios negativos sobre Natalia.



Una semana después del viaje, la mamá presentó, por medio virtual ante la Fiscalía de Risaralda, la denuncia de la desaparición y viajó hasta Dosquebradas, pero no pudo entrar a la unidad residencial.



Los allegados recuperaron información en las redes sociales y descubrieron videos que probarían la presencia de Natalia en Cartagena. La mamá ha estado cuatro veces en esa ciudad, pero asegura que no avanza el proceso de búsqueda por parte de las autoridades.



(Puede leer, además: Este es el plan que Metrocali propondrá a Petro para sacar el MIO de crisis)

Ella cuenta que viajó a la Isla de Bora, a menos de una hora de Cartagena, donde no le facilitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad parar observar con quién había estado Natalia y que le dijeron que a esos equipos los afectó un rayo.

Sin rastro de la joven caleña Natalia Buitrago, desaparecida el pasado mes de agosto. Según su madre, la joven modelo se reportó por última vez desde las Islas del Rosario, #Cartagena. @ELTIEMPO @ColombiaET @FiscaliaCol @PoliciaColombia WhatsApp Telegram #DependemosDe pic.twitter.com/Jxmfd4oVff — John (@PilotodeCometas) October 5, 2021

Quiero pedir ayuda a líderes de opinión nacional para que hagamos viral el caso de Natalia Buitrago, hacerla visible presionará a sus victimarios para nos digan dónde está... FACEBOOK

TWITTER

La historia podría tener una puerta para aclarar lo ocurrido con dos testigos que habrían visto a la modelo en Cartagena.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, escribió: "Quiero pedir ayuda a líderes de opinión nacional para que hagamos viral el caso de Natalia Buitrago, hacerla visible presionará a sus victimarios para nos digan dónde está. Toda mi solidaridad con su madre".



Desde la Policía se asegura que se han adelantado indagaciones. No se tiene claridad sobre si ella salió de Cartagena, regresó a Pereira o Medellín, a donde viajaba por su emprendimiento en cosmética.



Cualquier información sobre el paradero de Natalia es esperada en los teléfonos 3218479494 ó 3183609312.

Lea más noticias de Colombia

Ellos son los ganadores del Festival Mono Núñez, de Ginebra, Valle