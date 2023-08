Las diferencias entre el personero de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, y Andrés Santamaría Garrido, quien ocupó años atrás ese cargo, se han visibilizado en redes sociales.

El punto de polémica surgió cuando el personero Harold Andrés Cortés Laverde tuvo una situación en familia.



De acuerdo con los informes, la esposa acudió a la Policía para informar que había sufrido maltrato por parte de Cortés. Ella decidió no elevar la denuncia penal, aunque el incidente trascendió.



Ante la situación intervino Andrés Santamaría, quien fue personero de Cali, presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper) y ha sido confundador y director de Recon, una Organización no Gubernamental (ONG) que trabaja en fortalecer el emprendimiento.



URGENTE Hay una denuncia de la Policía contra el Personero de Cali, por violencia de género, por indagarle, soy víctima de amenazas y violencias desde el personero, incluso por temas de condiciones de libertades individuales. Exijo que cesen estas acciones, el es un servidor… pic.twitter.com/R05FhPslW1 — Andrés Santamaría Garrido #ChangeMaker (@AnSANTAMARIA) August 22, 2023

Santamaría, quien también fue defensor del Pueblo en Valle del Cauca, le solicitó al personero Cortés que entregara una respuesta sobre lo ocurrido. "El silencio es inadmisible",



Luego, según el expersonero, llegaron mensajes por redes sociales, que califica de intimidaciones por solicitar a Cortés si existió violencia de género, "en el marco de la denuncia previamente interpuesta por la Policía de Cali".



En redes aparece un mensaje de Cortés en el que apunta: "Así que mi querido Andresito , siga presionando a los medios , si es muy preocupante el aumento de la violencia contra la mujer , pero este no es el caso".



Santamaría cuestionó que Cortés le habría tratado en diminutivo por indagarle sobre violencia de género. "Estas expresiones desmedidas abarcan desde cuestionamientos inapropiados que invaden mi esfera personal como individuo homosexual, cargados de una violencia homofóbica perturbadora, hasta crííticas infundadas sobre mis actividades en el ámbito profesional privado".



Muy grave desviar recursos de cooperación internacional q daban a FENALPER hacia RECON. Está haciendo lo mismo desde RECON ?? Hay q preguntar e informar a los cooperantes Suecos. — Harold Andrés Cortés Laverde (@HaroldACortesL) August 22, 2023

Anotó que "es imperativo subrayar que mi estado civil es del tener su esposo legalmente reconocido. La integridad y la dignidad de todos los ciudadanos deben ser protegidas, especialmente, cuando provienen de un servidor público".



Cortés le responde: "Te agradezco el interés en este caso, que te repito es tendencioso y malintencionado. Pero, como soy respetuoso de la justicia , no me pronunciaré . Míentras tanto, dejo que los que no tienen vida con vos, sigan escribiendo imprecisiones en las redes".



Otro apunte de Cortés dice: "Muy grave desviar recursos de cooperación internacional que daban a Fenalper hacia Recon. Está haciendo lo mismo desde Recon?? Hay que preguntar e informar a los cooperantes Suecos".



Santamaría sostiene que está listo para responder y señala que la renuncia es el camino para el Personero.

