Así reaccionaron algunos caleños al reciente cambio vial en el sur de Cali por trancón

Opiniones encontradas generó la aplicación del nuevo cambio vial en la carrera 122, entre calles 18 y 25. Corresponde a la zona de la avenida Cañasgordas, en dirección a la Universidad Icesi, en inmediaciones a Pance.

De acuerdo con la secretaría de Movilidad de Cali, el tráfico vehicular deberá tomar el sentido de occidente a oriente para evitar la congestión en la calle 18 y en la avenida Cañasgordas.



“Los vehículos que tienen como origen la zona de Pance podrán continuar su recorrido sobre la carrera 122 hasta la calle 25, también conocida como vía Panamericana. Allí entrarán a la calzada auxiliar de la misma y continuarán su trayecto hacia el norte de Cali”, explicó el subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, Carlos David García.



“Estamos realizando una intervención integral, buscando mejorar la movilidad en la zona", añadió el funcionario.



Sin embargo, hay voces que rechazan la medida y señalaron que en lugar de ser una solución es un experimento que causa más traumatismos en el tránsito de los vehículos, en las primeras horas del día, pues esta es la zona de la comuna 22 donde están ubicadas las principales universidades y colegios de Cali.



"Muy malo porque siempre acostumbramos cruzar y no avisan con anterioridad", dijo un conductor.



"¿Tremendo, no? Por el caos con los carros y transitar hacia nuestros destinos se hace difícil", dijo un motociclista.

Todas las medidas que se realicen buscando mejorar la movilidad en Cali serán bienvenidas. Necesitamos soluciones a corto y largo plazo para superar distintas congestiones en nuestra ciudad.



Sin embargo, invito a @MovilidadCali y @AlcaldiaDeCali a que utilicen herramientas… https://t.co/pCuRGRhVeo — Roberto Ortiz (@robertoortizu) February 20, 2024

"Fatal que no haga más experimentos. Esto no sirve. Le da prioridad a la Cañasgordas y esta que es la vía principal, horrible", dijo una conductora.



De acuerdo con la Alcaldía, hay señalización en la carrera 122. También habrá guardas de tránsito y fortalecerá la zona con agentes de tránsito en horas pico, de 6:30 a 8:30 a. m. y de 4:00 a 6:30 p. m.



Otras voces manifestaron que siempre ha habido caos en el sur de Cali, comenzando cada día y las alcaldías anteriores no han podido solucionar la situación. "Todo comienzo es difícil, pero es importante mirar si realmente perjudica o beneficia", anotó otro motorista.



El concejal Roberto Ortiz dijo: "Todas las medidas que se realicen buscando mejorar la movilidad en Cali serán bienvenidas. Necesitamos soluciones a corto y largo plazo para superar distintas congestiones en nuestra ciudad. Sin embargo, invito a la secretaría de Movilidad y a la Alcaldía a que utilicen herramientas tecnológicas, inteligencia artificial o cualquier otro método para experimentar previamente. Lo correcto es comunicar y socializar a tiempo con la comunidad este tipo de intervenciones en Ciudad Jardín u otra zona de Cali, con el fin de evitar confusiones, traumatismos y caos vehicular".



