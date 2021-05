Madre habla de hijo seismesino que murió en bloqueo y pide dialogar

En el momento que un hombre, identificado luego como investigador de la Fiscalía, llegó y disparó en el bloqueo de La Luna, sur de Cali, Juan Pablo Cabrera estaba allí al apoyo de las manifestaciones "por una mejor Colombia para mis primitas", como le dijo a la mamá cuando ella descubrió que él acudia a las barricadas del paro nacional.

El joven, que cursaba último año de bachillerato y quería estudiar geología, murió en el incidente. Ni siquiera alcanzó a tramitar su cédula.



Susana Cabrera cuenta que no podía tener hijos, a decir de los médicos. Pero ella empezó a ofrecerle promesas a Dios y quedó embarazada. Solo iban seis meses y dos semanas cuando nació el niño al que bautizó Juan Pablo. Le puso sus apellidos porque el padre no estaba ya en el país.



El bebé pesaba 1.500 gramos y medía 35 centímetros. Lo normal de los recién nacidos está entre 2.500 y 4.300 gramos; y de 46 a 53,5 centímetros. Estuvo dos semanas en incubadora hasta cuando pudo llegar a los brazos de la mamá.



"Todo el mundo me decía que ese bebé no era para este mundo. Pequeñito, pero mire estuvo conmigo 18 años. Me hizo mejor mujer, mejor hija, mejor hermana, mejor esposa, mejor madre", dice la artesana y deportista.

El papá de Juan Pablo murió en un hecho violento hace ocho años y no compartieron mucho en niñez. El muchacho estuvo siempre al cuidado de la mamá y su familia.

Juan Pablo había querido tener su rutina de estudio por computador, pero no le fallaba al gimnasio. Eran días de paro nacional. La mamá no sabía que su hijo estaba acudiendo a las protestas. Justamente le decía que iba a su práctica de crossfit, una técnica de entrenamiento que incluye movimientos de diferentes disciplinas como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el gimnástico.



Estaba entusiasmado por aprender hapkido, arte marcial coreano. Había sido practicante de rugby.



Algo le hizo saber a Susana Cabrera que él llevaba casi 20 días de ir a las manifestaciones y ella era de esas madres que no sabían 'dónde está su hijo en este momento'. Entonces le preguntó y él le respondió; "Sí, mamá. Voy porque quiero un mejor país para mis primitas, de uno y 3 años, y para Colombia".



Desde ese día, la artesana dice que se mantenía atenta, pero no descansaba hasta que no llegara a la casa. "Mi hijo era bueno, se mantenía en el cuarto en sus lecturas. Por eso hablaba de temas de La Tierra, de la ciencia y otros que hacían que pareciera una persona de 50 años", recuerda.



"Le decía: salí de esa cueva, pero él respondía con sus ojos, detrás de los lentes, que estaba aprendiendo. Le gustaba orar a las 4:00 de la madrugada al despertar y a las 12:00 de la noche cuando se acostaba", anota.



El viernes 28 de mayo su hijo se fue con una de esas mentiras piadosas, como decir que iba al gimnasio. Esa mañana, ella revisaba redes y supo que en el bloqueo de La Luna, como se conoce un cruce de la autopista Sur, entre calles 13 y 15, había balacera.



Fue en un video cuando vio "los zapaticos de mi hijo. Supe que era él, nadie me aviso. Fui con la esperanza de encontrarlo. Pero ya no estaba con vida".

Juan Pablo Cabrera con su mamá Susana Foto: Archivo particular

Susana dice que se encontró con muchas madres y padres que acompañan a sus hijos en las manifestaciones.



De lo ocurrido le han contado que un hombre llegó alterado, disparando, esa mañana de viernes a La Luna, cerca del hotel que lleva ese nombre. Le dijeron que al hombre se le fueron encima, entonces, volvió a disparar. Allí pudo ser cuando su hijo salió herido, aunque las autoridades investigan si alguien más usó armas.



Allí en el asfalto quedó muerto el vigilante del Teatro Municipal, de 35 años, quien acompañaba ese plantón en La Luna.

Luego el presunto agresor, identificado como Fredy Bermúdez, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad y que se desempeñaba como investigador de la Policía Judicial en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, corrió pero fue agredido a puntapies, piedra y golpes de casco de motocicleta hasta morir.



La versión dice que quiso pasar en moto por el sitio y que presuntamente portaría dos armas de fuego, lo que está en investigación.

La familia de Juan Pablo Cabrera recibió el féretro del muchacho, que no alcanzó a tramitar su cédula por la pandemia, aunque haya cumplido sus 18 años en abril. El sepelio fue el domingo.

Susana recuerda a ese hijo que no se ahorraba para decirle "te amo, mamá. El mismo que en su inglés le decía "mom, I Love you, forever".



A ella le queda insistir en un mensaje: "Lo que vale es dialogar, no puedo juzgar pero hay que reflexionar, porque aquí se llega al poder o a la riqueza y muchos solo quieren más y más. Esa es la diferencia con mi hijo que era solidario y pensaba en Colombia. Por eso, le digo 'tesorito mío espero que algún día tengamos ese país mejor para tus primitas y para este país'".

