Madre dice que su bebé murió por 'mal de ojo' en suroriente de Cali

La bebé, de 8 meses, empezó a sufrir de fiebre y sus padres decidieron acudir a una señora que conoce sobre brujería, en las vecindades de la plaza de mercado del barrio Santa Elerna, en el suroriente de la capital del Valle del Cauca.

Eva Rodríguez y Ronier Asua llegaron hace un año desde su natal Venezuela a Cali. Ella esperaba su segundo bebé y nació una niña sana en noviembre pasado. El estado de salur de la pequera fue positivo, pero en la última semana empezó a mostrarse afectada por el aumento de su temperatura.



La pareja de jóvenes cuenta que buscó la ayuda de una mujer que, como diagnóstico, les habló de 'mal de ojo'. La madre dice que a" la niña le cayó una brujería que le echaron al papá. No se sabe quién ni por qué".

Eva Rodríguez y su bebé que nació hace ocho meses en Cali Foto: Archivo particular

El estado de salud no mejoró y los progenitores no acudieron a un médico al no contar con recursos y pegados a que se aliviara del 'mal de ojo'.



"El único síntoma era la fiebre alta. Mi hija dio el todo por el todo, pero no se pudo recuperar y no aguantó más en la noche del jueves", dice Eva, que llegó con su esposo a Colombia hace un año.



Ahora solo les queda llevar a su sepultura a la bebé y piden apoyo para estos momentos de crisis y luto. Para ello disponen del celular 321 5463911