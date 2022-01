El martes 11 de agosto de 2020 fue denunciado el hallazgo de los cadáveres de cinco menores, de entre 14 y 16 años, en el popular sector de Llano Verde, en el oriente de Cali,



El múltiple crimen dejó asombrados y dolitos a Cali y Colombia. Las víctimas aparecieron asesinadas con tiros de gracias en un cañaduzal aledaño al barrio.



En la mañana del 11 de agosto de 2020, cinco muchachos se fueron reuniendo en una calla del barrio Llano Verde, que se gestó con personas trasladadas de ocupaciones informales, zonas de riesgo y por peligro para sus vidas por violencia.



La tumba de Jair Cortés. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Así, Jaír Andrés Cortés, Álvaro José Caicedo, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas decidieron que iran a buscar un baño y comer caña, en un predio inmediato al barrio.



Los dolientes siempre han resaltado que eran amigos, compañeros de fútbol y baile.



A los muchachos, los mayores les pedían que no cruzaran el puente de acceso a ese terreno porque se conocían comentarios sobre una joven asesinada y otra desaparecida en circunstancias que no se han clarificado.



En la tarde del 11 de agosto empezaron los comentarios y las preocupaciones porque los muchachos no regresaban. Madres, padres y vecinos decidieron entrar al predio cuando ya caía la noche.



Quedaron asombrados y dolidos al ver los cuerpos de los niños entre un cañal.

Ruby Cortés, mamá de Jair Andrés Cortés. Foto: EL TIEMPO

Ruby Cortés, quien tomó la vocería de las familias en el sepelio y pidió que se diera justicia, con otros padres, fueron rodeados de intimidaciones en septiembre de 2021.



Días después le arrojaron un papel que tenía una foto suya con una mordaza y un mensaje: “No siga investigando lo que no le importa y evítese problemas”.



Las autoridades adoptaron algunas medidas de protección, pero luego fueron levantadas.



El pasado sábado 15 de enero, hacia las 11:00 de la noche, Ruby Cortés salió de su casa a tomar algo de aire.



Al sitio llegaron dos hombres en motocicleta y uno de ellos la enfocó. "Después hizo dos tiros al aire y luego ellos se fueron. Para mí, es algo intimidante, un mensaje superclaro".



La mamá de Jaír abandonó su residencia y dice que no dispone de esquema de seguridad por lo que su vida corre riesgo,



El abogado Jonathan Ramírez, apoderado de familias víctimas de la masacre, a través del Noticiero de Telepacífico, hizo un llamado a las autoridades, en especial a la Fiscalía, ante esta reiteración de amenazas.

