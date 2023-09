El pasado 3 de junio, una pareja de adolescentes salieron a divertirse en lo que en el Valle del Cauca se conoce como una chiva rumbera, un bus escalera adaptado con música y luces para que los ocupantes tengan una fiesta.

Ese día, Daniela Santiago y Nicolás Aristizábal Gómez, de 17 y 18 años, respectivamente, fueron vistos por última vez.

Desde entonces, sus familias en Cartago, municipio del norte del Valle, emprendieron una angustiosa búsqueda para dar con su paradero.



Sin embargo, nadie les daba razón sobre ambos menores y por presión de la misma familia se logró la identificación de los cuerpos, gestionando la intervención de la Fiscalía, a través de delegados de Bogotá.



En una laguna de Cartago, en la vía al Batallón Vencedores, las autoridades recibieron informes sobre unos restos que luego fueron confirmados con pruebas de ADN que eran de los dos jóvenes desaparecidos.

Cartago, municipio en el norte del Valle del Cauca. Foto: Archivo particular

En el Instituto Nacional de Medicina Legal lograron la identificación.



Con tristeza para las dos familias de los jóvenes, Medicina Legal confirmó que correspondían a los desaparecidos. Lo también preocupante es que en la laguna se halló una extremidad de un tercer cuerpo aun sin identificar.



Según el alcalde de Cartago, Víctor Álvarez, los restos de ambos jóvenes fueron hallados, además cerca del colegio Indalecio Penilla y de un predio privado.



Señaló que se confirmó que dos terceras partes de los restos corresponden a los menores.

Uno de los casos que ha generado mucha polémica en la ciudad de Cartago no solamente por la sensibilidad, sino también por todos los aspectos de sus familiares FACEBOOK

"La institucionalidad nos da informes en relación con uno de los casos que ha generado mucha polémica en la ciudad de Cartago no solamente por la sensibilidad, sino también por todos los aspectos de sus familiares en esa búsqueda que por supuesto en su humanidad entendemos genera desesperación", dijo el alcalde Álvarez.



"Se nos ha dado en forma oficial en pleno comité que los cuerpos encontrados en la laguna corresponden dos de las partes a los menores de edad, según los dictámenes forenses", reiteró el alcalde de Cartago.



Álvarez señaló que las pesquisas de las autoridades han permitido ir esclareciendo este macabro asesinato de los dos menores.

Cumpleaños en la distancia y dolor por Nicolás Aristizábal

Familiares le desearon feliz cumpleaños en la distancia a Nicolás Aristizábal. Foto: Archivo particular

La familia siempre conservaba la esperanza en que Nicolás Aristizábal regresara con vida para celebrar 18 años.

Allegados han manifestado sus voces de rechazo, dolor y tristezas en redes sociales.



"Hoy solo me queda pedirle a Dios que te tenga en su Santa gloria, y darte mil gracias por todo lo hermoso que pase contigo por haber estado en mi vida y hacerme La Niña más feliz, por amarme sin condición alguna, esto es algo que jamás seré capaz de asimilar porque tu partida me deja sin aliento alguno, pero se que la guerreaste hasta el último momento porque eras Nico, el mejor el que no le quedaba grande nada, a cada una de las personas con las que compartiste nos dejaste marcados porque como tú no hay ninguno", dijo una persona muy cercana a él.



Y anota: "Siempre serás recordado mi vida y esto no es un adiós, sino un hasta luego porque se que nos volveremos a encontrar todos para seguir cumpliendo cada sueño, cada meta (...) desde tu partida nada ha sido igual, nos hace falta tu presencia para que nos hagas reír, nos alegres, hasta que nos alegues, aún recuerdo esa primera vez que te vi y daría mi vida entera por volver a ese momento y abrazarte fuertemente y que volvieras y me dijeras que me amabas y que siempre ibas a estar ahí conmigo que íbamos a llegar muy lejos que te íbamos a ver triunfar, y créeme que así será, vas a seguir triunfando allá en el cielo, porque acaba de llegar uno de los mejores angelitos ese que siempre estará con nosotros".



La madre de Nicolás Aristizábal Gómez pidió respeto a la alcaldía de Cartago en cuanto a que toda la búsqueda de los dos jóvenes desaparecidos hasta tener los resultados del ADN fue por gestión de la misma familia.



Otro caso de desaparición ocurrió ese mismo 3 de junio, también en Cartago, pero tendría que ver con desafíos a adolescentes desde redes sociales. A las 5:00 de la tarde,de ese día, una adolescente, de 16 años, le pidió permiso a la mamá, al parecer, para visitar unas amigas.



Ella se habría encontrado con un menor de la misma edad, que se movilizaba en una motocicleta NKD negra.



La adolescente le habría dicho a la mamá que iría esa noche sabatina a una chiva rumbera. Pero no llegaron a ese punto.



Las familias entraron en angustia porque empezaron a pasar las horas del domingo 4 y las del lunes 6.



El martes 7 fue hallada la moto en zanjón, inmediaciones del barrio El Guayabal, en la comuna 7, de Cartago.



En esa misma semana se reportó la desaparición de otro adolescente en otro sector de esta ciudad del norte del Valle del Cauca, en límites con Pereira , capital de Risaralda.



En el Distrito de Policía Cartago informaron en ese entonces que se estaba avanzando en el acompañamiento e investigación.



En estos últimos dos casos, la Policía ha venido señalando la posible relación con un desafío en redes sociales llamado 'Reto 48 horas'.



En ese sentido, en la Policía les piden a las familias estar pendientes de sus hijas e hijos para que no sean manipulados en redes sociales, por quienes promueven estos 'desafíos'.



El 'Reto 48 horas' es una competencia por establecer quién reúne más buscadores o likes a su 'desaparición'. Eso no está confirmado en este caso.



A fines de abril se presentó el caso dos niñas, de 11 y 12 años, de dos familias del barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá, que estuvieron desaparecidas 16 horas.



