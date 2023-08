En aquel 1990, Luz Mery Tristán, pereirana de nacimiento y vallecaucana de corazón, había hablado de uno de sus grandes sueños: ganar un título mundial de patinaje.



Dos horas después levantó los brazos. Estaba emocionada, en medio de lágrimas, al portar orgullosa la medalla de oro en los 5.000 metros por puntos.



Para lograrlo se había preparado desde que se puso sus primeros patines para recorrer el barrio donde vivió en un comienzo en Cali.



Sin embargo, la muerte violenta la sorprendió en la madrugada de este 6 de agosto, en un condominio en El Mameyal, en inmediaciones del cerro Cristo Rey de la ciudad. Su asesinato sigue causando asombro, consternación y rechazo.

Antes de inclinarse por el patinaje, fue invitada en 1986 a participar en un equipo femenino de ciclismo dirigido por Efraín Forero Triviño 'el Zipa' para disputar el Tour de Francia Femenino.

Pero rodar con sus propias piernas fue su gran pasión, y, por sugerencia de un amigo, se inscribió en la Federación de Patinaje de la capital del Valle.



"Fue una época difícil para mí. En el patinaje no había campeonatos, nada que valiera la pena. Entrenábamos y luchábamos para nada, hasta que me cansé de pelear en vano. En Francia me afectaron el clima, los trayectos tan largos y mi inexperiencia en bicicletas. Así y todo me fue bien, cumplí mi objetivo que era terminar la carrera. Sin embargo, prefiero este mundo de los patines", dijo en una entrevista para EL TIEMPO, en 1990.



Luz Mery Tristán, patinadora. Foto: Instagram: @luzmerytristan

Dedicada de lleno al patinaje, los logros no se hicieron esperar





En 1987, Tristán superó por 16 segundos la marca vigente en esa época en los 2.000 metros, y bajó el registro en los 500 metros por 59 milésimas de segundo, en el parque El Salitre de Bogotá.



Luz Mery Tristán fue segunda en el primer campeonato nacional femenino. Era 1979 y desde entonces empezó a ser reconocida por sus 'ruedas de oro'.



Fue así que fue campeona panamericana en 1983 y obtuvo otros dos títulos panamericanos, uno iberoamericano y fue dos veces segunda en campeonatos mundiales de patinaje antes de subirse al podio con la presea dorada para el país.



Durante los años 80, la patinadora, que empezó en el ciclismo, era la reina de este deporte femenino, batiendo récords mundiales, ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Indianápolis y fue tercera casilla en los Mundiales de Cassano D Adda.



Una carrera llena de triunfos

En ese mismo año, en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, obtuvo la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros y ganó el bronce con el equipo que corrió la prueba de relevos. Fue, además, la única mujer en aparecer en una lista de las once estrellas del deporte colombiano. Estos logros se dieron en tiempos en los que no existía un hombre que fuese figura del patinaje en Colombia (Arboleda, Vallejo, Bedoya y Vargas, 2003).



En 1990 batió la marca mundial de los 2.000 metros, tres días antes de iniciarse las competencias de los mundiales de Bello, Antioquia. Después se convirtió en campeona mundial junto con Claudia Ruiz, quien obtuvo el oro en la prueba de los 300 metros. Tan pronto logró su sueño de ser campeona del mundo, dejó de competir.



Tras retirarse de la pista, Luz Mery Tristán siguió sembrando su legado. Fue así que creó su propia escuela de patinaje para semilleros Lo hizo, inclusive, pensando también en sus hijos sobre quienes decía quería verlos convertidos también en campeones mundiales.



Esposa, madre y empresaria

Esta esbelta mujer que muchos destacaban por su tesón y su belleza, amante de la música y del chontaduro, "la primera fue mi época de deportista, cuando obtuve grandes triunfos" dijo para una entrevista para EL TIEMPO. La segunda etapa fue la de ser esposa, madre y empresaria.



Fue así que Luz Mery Tristán se dedicó al emprendimiento, trabajando en su propia fábrica de ropa deportiva.



Al tiempo seguía con su escuela de patinaje, Luz Mery Tristán Centro Deportivo, en donde se han formado campeones mundiales como Daniela Mendoza, Rommy Muñoz, Sebastián Garcés y Johana Viveros.



Los niños de su semillero la llenaban de orgullo, como el que sintió por primera vez cuando empezó a colgarse medallas, como la de aquel Mundial de Patinaje en los 90.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI