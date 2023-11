Familia de Luz Mery Tristán teme que su muerte quede impune y pide protección

Han pasado tres meses desde la muerte de la patinadora colombiana Luz Mery Tristán, tras recibir un disparo, y aún no está claro qué ocurrió ese 5 de agosto en su casa ubicada en un conjunto residencial, en la vía a Cristo Rey, de Cali.



Sus hijos que viven en Colombia y Estados Unidos temen por su vida. Uno de ellos le aseguró a EL TIEMPO que en este caso puede haber muchos intereses y los perjudicados principales podrían ser ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Luz Mery Tristán. Foto: Tomada de luzmerytristán.com

La patinadora, de 60 años, murió por un disparo que recibió mientras estaba encerrada en un cuarto de su inmueble. La puerta de esa habitación tenía cuatro impactos de bala. Según la información de las autoridades, el empresario Andrés Ricci, su pareja, fue encontrado por la Policía, que fue alertada por los vecinos de una discusión y los disparos, en otro cuarto en estado de alicoramiento y con una arma en su mano.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Gustavo Ricci García fue imputado como presunto autor del feminicidio de Luz Mery Tristán. Foto: Fiscalía General de la Nación

Nunca supe de agresiones, pero sí sabíamos que él tenía ciertos problemas, era una persona demasiado celosa FACEBOOK

TWITTER

No le gustaba ver a mi mamá con nadie, pero de ahí a llegar a la violencia física nunca lo pensamos FACEBOOK

TWITTER

Ricci es el principal sospechoso de esta muerte, que fue tipificada como feminicidio, y permanece en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué, Tolima.



Una audiencia de acusación programada para el 10 de noviembre fue aplazada, por falta de electricidad, pero se conoció que Ricci querría un preacuerdo con la Fiscalía, teniendo en cuenta que no ha aceptado el cargo de feminicidio agravado.



La noche de la muerte de Luz Mery, los vecinos reportaron a las autoridades que percibieron una fuerte discusión en su casa y posteriormente se escucharon los disparos, por lo que llamaron a la Policía.



Valeria Tristán, una de las hijas de la patinadora, rompió su silencio en EL TIEMPO y contó que poco supieron de cómo fue la relación que tuvo su madre con Ricci, pero sí tenía claro que era inestable, pues rompían su amorío constantemente y el empresario la celaba continuamente.



“Nunca supe de agresiones, pero sí sabíamos que él tenía ciertos problemas, era una persona demasiado celosa. No le gustaba ver a mi mamá con nadie, pero de ahí a llegar a la violencia física nunca lo pensamos”, dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Luz Mery Tristán, expatinadora. Foto: Instagram: @luzmerytristan

‘No tenemos protección’

Dice que no tenía la intención de matar a mi mamá, sino que él disparó para abrir la puerta, ¿Pero 4 tiros para abrir la puerta? no es algo factible, en vez de mirar si había alguien FACEBOOK

TWITTER

La joven aseguró que Ricci es una persona de “bastante poder y dinero”, y que como familia temen por su vida. Además, no quiere que la muerte de su madre quede impune si el empresario llega a quedar en libertad.



“No tenemos protección en este momento, pero sería algo con lo que nos gustaría contar. Nuestro miedo es que nos haga algo o atentar contra nosotros, y que pueda buscar formas de salirse con la suya, por ese mismo poder que tiene. Directamente no hemos tenido amenazas, pero, si fue capaz de hacerle eso al amor de su vida, quién quita que nos pueda hacer algo a nosotros”, dijo Valeria.



La preocupación de la familia de Tristán es que, al parecer, Ricci estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía y podría verse beneficiado con la justicia.



Valeria, su hija, lo único que aclama es que todo se esclarezca y que quien, según ella, asesinó a su madre, pague en la cárcel por el dolor que le causó a ella, a su familia y a toda Colombia, al perder una de las deportistas más importantes a nivel mundial del patinaje.



“Se rumora que se va a a salir con la suya. Trata de escudarse en cosas que pasaron en el día de lo sucedido. Él dice que no tenía la intención de matar a mi mamá, sino que él disparó para abrir la puerta. ¿Pero 4 tiros para abrir la puerta? No es algo factible; en vez de mirar si había alguien o buscar una llave o a patadas. Además no revisa cómo está la persona, sino que la deja 24 horas esperando ahí”, dijo la hija.



La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que Medicina Legal determinó que su muerte se produjo por una hemorragia generada por una bala y encontró que la patinadora tenía un hematoma en un párpado y en los nudillos de su mano izquierda.



La audiencia de acusación quedó programada para el primero de diciembre, y la familia de Tristán está a la expectativa ante otro aplazamiento o acuerdo que pueda llegar con el ente acusador.

Facebook Twitter Linkedin

Patines con los que la deportista fue campeona del mundo. Foto: Juan Pablo Rueda

Sobre el preacuerdo con la Fiscalía, EL TIEMPO pudo conocer que aún no hay nada escrito, pero sí existen las posibilidades de llegar a uno debido a que no se ha iniciado el juicio.



Un delegado de la Fiscalía le explicó a este medio que todo depende de la etapa en la que se encuentre el implicado. En este caso, el empresario Ricci está en el proceso de acusación.



En cuanto a las rebajas o descuentos de pena por los delitos, los únicos que no son negociables son temas sexuales y relacionado con menores de edad.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares de Luz Mery Tristán en el velorio. Foto: Juan Pablo Rueda

Voz de mujeres agredidas

“No solo por mi mamá, si no por todas las mujeres, por la violencia de género, por todas las víctimas de feminicidio, violencia intrafamiliar. FACEBOOK

TWITTER

Ante lo sucedido con su madre, Valeria, una joven de tan solo 21 años, quiere convertirse en una voz de las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar, que no se han atrevido a denunciar y que son abusadas y maltratadas por sus parejas.



Con su vocería, quiere llegarle a muchas víctimas que han estado al borde de la muerte y que, a pesar de que se han evidenciado las banderas rojas en una relación, no han salido de ahí por miedo a estar solas, a poder subsistir económicamente u otras circunstancias.



“Quiero enviar el mensaje especial a las mujeres de que no están solas. Siéntanse seguras de alzar la voz porque no están solas y siempre va a ver alguien que quiera ayudar. Por mi parte, haré lo posible por ayudar en lo que pueda. Me informaré de cuáles son las señales de violencia”, dice.



Valeria pide que se trate este caso con el mayor peso de la ley y le pide a la Fiscalía que se haga justicia y el caso no quede impune. “No solo por mi mamá, sino por todas las mujeres, por la violencia de género, por todas las víctimas de feminicidio, violencia intrafamiliar. Aprovechar la voz de mi mamá para salvar a mil mujeres; fue un gran ejemplo a seguir”, puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó la puerta donde estaba Luz Mery Tristán tras pelea con Andrés Ricci. Foto: EL TIEMPO

¿Ha sido víctima de violencia de género?

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.



En Cali, la Alcaldía y las autoridades hacen un llamado para alertar casos de violencia de género, dentro de una ruta de atención.



Se puede llamar también al 123 de la Policía; Casa Matria, 602 6688250 y 310 5162760; comisarías de Familia 350 35032 18; Patrulla rosa, 318 8611522, y Defensoría, 310 853 94 54.

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

REDACCIÓN NACIÓN - EL TIEMPO

ESCRÍBEME A: melmun@eltiempo.com​