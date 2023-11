Luz Mery Tristán: familiares rechazan preacuerdo solicitado por Andrés Ricci

Andrés Ricci, el presunto asesino de la expatinadora Luz Mery Tristán y quien está en la cárcel, estaría buscando un preacuerdo, a través de su abogado. Esta gestión empezó a comienzos de octubre pasado.

La defensa habría enviado un documento, buscando beneficios para el empresario capturado hace tres meses, luego de que la Fiscalía informó que “el asesinato habría ocurrido entre la medianoche del pasado viernes 4 de agosto y el sábado 5 de agosto”.



El proceso va lento, pero de acuerdo con informaciones, la defensa de Ricci tuvo un acercamiento antes de solicitar el preacuerdo a la justicia, sobre todo, porque habrá una audiencia, el próximo primero de diciembre.

Esta es una de las habitaciones de la lujosa propiedad donde fue asesinada Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

Lo único que estamos diciendo es que ningún preacuerdo puede ser menor a lo que nosotros estamos pidiendo: ser juzgado como feminicidio FACEBOOK

Allegados de Luz Mery Tristán, como su hermana Vicky, señalaron: "Lo que sabemos es que, dentro del marco de la ley y la constitución, todo acusado tiene derecho a pedir un preacuerdo, pero lo único que estamos diciendo es que ningún preacuerdo puede ser menor a lo que nosotros estamos pidiendo; que el caso sea juzgado como un feminicidio”.



La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, también solicitó a la Fiscalía que no permita la salida de quien cometió feminicidio que como todos los casos son repudiables.



“Estoy en total desacuerdo porque esto fue un feminicidio y hay leyes que enmarcan las condenas para este tipo de asesinatos, y la verdad sería muy lamentable, que la muerte de Luz Mery Tristán no quedara en el marco de feminicidios”, dijo Roldán.

Vicky Tristán, hermana de Luz Mery Tristán, le había pedido a Luz Mery que no se casara. Foto: Juan Pablo Rueda

Los últimos momentos de vida de la expatinadora transcurrieron en una de las habitaciones del predio en El Mameyal, donde el cuerpo fue hallado.



Murió por un solo disparo, pero la puerta del mismo cuarto tenía señales de cuatro impactos de bala, aunque en un comienzo la Fiscalía habló de tres.

Así quedó la puerta donde estaba Luz Mery Tristán tras pelea con Andrés Ricci. Foto: EL TIEMPO

Es así cómo tomaron fuerza versiones de vecinos del conjunto El Mameyal sobre haber escuchado disparos, en la noche del viernes 4 de agosto.



Fue en ese momento en que empezó la tragedia en enluta a sus cinco hijos, a su familia, a sus amigos, y a los niños y a los jóvenes que se formaban desde 1996 en la escuela que Luz Mery Tristán creó con su mismo nombre: Luz Mery Tristán Centro Deportivo.



El 7 de agosto, Ricci fue procesado. Le imputaron cargos que no aceptó.



Hay quienes conocían a la expatinadora que indicaron que la llamaron el sábado 5 de agosto y no contestó.



"Algo estaba mal. Ella no contestaba. Queríamos localizarla y nada", dijo una persona de la escuela de patinaje Luz MeryTristán Centro Deportivo.



Así mismo, indicó que en esta última semana de vida de Luz Mery Tristán, la expatinadora se mostraba silenciosa. Solo con personas muy allegadas a ella, la campeona habría hablado de la crítica situación con su pareja, quien habría dado señales de que habría sido posesivo y celoso con ella.



En desarrollo de la diligencia judicial, los investigadores hallaron en la vivienda una pistola semiautomática, un revólver y tres pistolas traumáticas.



“Ninguna de las armas contaba con los documentos que acreditaran su permiso de porte, por lo que todas fueron incautadas”, indicaron en la Fiscalía.



Al hacer la reconstrucción sobre qué habría podido suceder, la aproximación más cercana que las autoridades dan es que en la noche del 4 de agosto se habría registrado una discusión y luego retumbaron los disparos, uno de los cuales le arrebató la vida a la campeona.



CALI