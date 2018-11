Con celular se alumbraba médico antes de desaparecer en Argelia, Cauca

Con un celular en la mano, que le servía para alumbrar el sendero, cantando salsa, el médico Sebastián Reina fue visto por última vez entre la oscuridad de Argelia, Cauca.

Alguien vio que se metía a un cafetal, pero salió y se fue aparentemente rumbo a su habitación a unas cuadras, a las 4:00 de la madrugada del viernes. Pero nunca llegó y el martes hallaron su cadáver en el río San Juan de Micay.



En diciembre pasado, Reina se graduó en la universidad de San Martín en Cali. El sorteo le indicó que debía prestar su año rural en Argelia, municipio azotado antes de la desmovilización de las Farc por el conflicto armado y ahora en medio de agites del narcotráfico y minería ilegal. Pese a los consejos, el joven, bachiller del colegio Claret, aceptó su misión.



En mayo llegó al hospital nivel 1 de Argelia, donde no negaba consultas. Así, un centenar de habitantes se unieron a la búsqueda en la cabecera y en El Plateado. Su familia recibió esa solidaridad el fin semana.



Reina estuvo en la tarde del jueves con otros tres médicos trotando y a las 7:00 de la noche los invitaron a celebrar un cumpleaños. A las 4:00 de la madrugada del viernes salió hacia su casa en el municipio, bordeado por el río San Juan de Micay. Debía estar en la tarde en el hospital.



Ante la desaparición, una médica renunció y el resto de personal solo atendía urgencias.



Una familia de la localidad dice que vio al joven que cantaba y usaba el celular como linterna. Les pareció extraño que entrara a un cafetal, del que salió pronto y siguió su camino. Debía avanzar una siete cuadras para llegar a una habitación en una casa.

En la tarde de ese viernes se notó que no acudió al turno y empezó la alerta. El martes el alcalde local, Diego Aguilar, confirmó el hallazgo del cadáver a tres kilómetros, en aguas del Micay. Las autoridades habían localizado su celular horas antes, cerca del río.



El comandante de la Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, dijo que el cuerpo fue hallado en el sector de Botafogo.



En el levantamiento no se confirmaron heridas de bala o arma cortante, pero sí hematomas. Solo Medicina Legal en Popayán, a donde fue remitido, determinara las causas de muerte.



Las circunstancias de cómo llegó a perder la vida están rodeadas de interrogantes.

A nombre de la universidad, la rectora de la San Martín, Mayra Vieira Cano, lamentó la muerte del médico.



Su familia lo recuerda con amor porque era solidario y feliz.





POPAYÁN