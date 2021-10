Luto por Hernán Hoyos, el escritor erótico que hizo época en Colombia

A sus 92 años, el escritor y profesor, nacido en 1929 en Cali, que sabía inglés y francés, casi anónimo en estos tiempos de pandemia, murió en un centro asistencial de la ciudad.



Se me paró el negocio' '008 contra Sancocho, Sin calzones llegó la desconocida' 'La colegiala' y Aventuras de una Bogotana figuran entre medio centenar de libros que escribió, imprimió y vendió, incluso en forma artesanal y clandestina.



Su residencia fue durante más de 30 años una casa del barrio Alto Nápoles, ladera de la comuna 18. Era un caminante de esos territorios.



La gente recuerda su paso rápido y la forma en que llevaba un maletín con sus escritos y otros documentos. Lo veían con sus camisas a cuadros y el pantalón remangado, como su estuviera en una inundación de barrio.



Pero no solo fue escritor, contaba, Trabajó en una empresa de repuestos para auto y otros oficios.



No tenía la apariencia de lo mítico que llegó a ser como escritor cuando el sexo y la pornografía tenían esa sombra de lo 'innombrable'.



Fueron más de 45.000 copias vendidas en el país, entre los años 60 y 80, pero no le quedaron mayores ganancias ni seguidores como en estos años de Internet.



Un artículo en EL TIEMPO, escrito por Mario Baos, en sus últimas salidas, lo refiere en un conversatorio del Festival ‘Oiga, Mire, Lea’, en la Biblioteca Departamental, el 14 de septiembre de 2015.



La nota dice que "entre anécdotas y homenajes, las risas amenizaron el conversatorio, pues algunos hombres y mujeres “de la vieja guardia” caleña no se aguantaron las ganas de preguntar cómo hacía, porqué lo hacía y quienes eran los personajes que ellos leían a escondidas en su juventud".

Hoyos contó ese día que “cuando le preguntaban al padre Alfonso Zawadsky, qué pensaba de mis libros, respondía jocosamente que no me recomendaba, pero que los tenía todos”.



Esa vez se hizo la presentación oficial de la nueva edición de '008 contra Sancocho', en la joven editorial el Fakir, la primera en la historia del pornógrafo en hacer alianza y aceptar sus textos.



El Fakir es un proyecto que nació este año pretendiendo hacer circular textos que han sido desestimados por otras personas.



“Nos pareció que era un autor muy singular en el ámbito de la literatura Latinoamericana, es un autor que tiene un atractivo para lectores pero que había circulado de otra manera y aun así conserva un público fiel saliéndose de los circuitos tradicionales, por eso queremos hacer que lo conozcan mundialmente”, señaló la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, quien lo acompañó en esa presentación.



“El libro (008 contra Sancocho) nació cuando tenía 25 años, viajé con mi familia a un paseo en la sabana de Bogotá y en uno de los cuartos encontré unos excrementos que para mí, no eran de un ser humano. Al darme a la tarea de investigar, me di cuenta que efectivamente esa asquerosidad era del mayordomo de la finca que le decían Sancocho, ahí hice la parodia del 007 gringo”, recordaba Hoyos.



Hoyos sirvió como protagonista de documentales destacados por el Ministerio de Cultura. Fue el guionista y director de ‘Mariposas Oscuras’.



