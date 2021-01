Luto en radio de Cali ante la muerte de Danilo Salgado por covid-19

Periodistas, productores,, grabadores y personal de radio, acompañados de autoridades, expresaron las condolencias a la familia de Danilo Salgado Gracia, quien murió tras su contagio con el coronavirus.



Mientras tanto, el periodista César Prado, vinculado al cubrimiento de deportes, fue recluido el domingo el la unidad de Cuidados Intensivos. Desde el pasado 24 de diciembre estaba en cuidados intermedios. La esposa de Prado y colegas del periodismo deportivo piden una cadena de oración por la recuperación de su salud.

Salgado Gracia, de 61 años, natural de Tuluá (Valle del Cauca), era una persona apreciada en la actividad radial en la que prestó servicios en Todelar y Radio Cadena Nacional (RCN), en la que completaba más de 30 años.



Su especialidades eran la grabación y la producción en radio, además de ser reconocido por su voz.



Desde fines del año pasado, el profesional se sintió enfermó y fue declarado positivo para covid-19. Lau situación de salud se complicó por diabetes e hipertensión. su fallecimiento sobrevino en la madrugada del martes en Cali.



Los compañeros de trabajo destacan lo jovial y lo servicial en su profesión y su vida personal.



.Su fallecimiento causó asombro y dolor entre quienes compartieron con el grabador y productor de radio.

Qué dolor tan grande sentí al enterarme del fallecimiento de Danilo Salgado, mi grabador durante muchos años. ¡Maldito Covid-19!

Dios lo reciba en su reino infinito. pic.twitter.com/LkfoSxevOb — Marino Millán (@marinomillan) January 5, 2021

Óscar Luis Cardenas escribió: "Danilo Salgado QEPD. Gran compañero de trabajo. Espectacular señor. En RCN nuestro dolor es profundo. Danilo........tranquilo....no se preocupe....fresco hermano..".

Hoy la cabina de grabación de RCN Radio en Cali no encendió sus micrófonos. El covid-19 apagó la voz de Danilo Salgado, quien por tres décadas identificó con su entonación esta casa. Acompañamos con un abrazo solidario a su familia en este triste momento https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/8ENy2lhf0r — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 5, 2021

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; la directora de Comunicaciones del Distrito, Luz Marina Cuéllar, y el gabinete lamentaron el fallecimiento del hombre de radio y hacen extensivas sus condolencias a sus familiares, hermanos, esposa, hijas y nietas.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres Agredo, lamentó "el fallecimiento de Danilo Salgado, una nueva víctima que nos ha dejado el Covid - 19. Danilo, un hombre alegre y esforzado por sus labores en RCN Radio. Saludo solidario a su familia, compañeros y amigos".

"Se fue el que siempre tenía un sí acompañado de su infaltable sonrisa, el de la paciencia inagotable, el de la anécdota, el chiste y la solución oportuna.. Se fue un gran ser humano y un tremendo personaje:.El gran Danilo Salgado!! De vos amigo los mejores recuerdos en RCN", escribió Kanario.

Danilo Salgado era nuestra voz institucional en @lasensacional1 su talento para grabar comerciales promociones era inconfundible. Q.D.E.P adiós amigoooo hermano. pic.twitter.com/XEoTECsynT — @sensacional7 (@Charly_zapata1) January 5, 2021

Blanca Liliana Martínez Valdés escribió: "Hoy no es un día feliz, se despidió de este mundo por el Covid-19, Danilo Salgado, un gran ser humano, un profesional de la Radio que desde los Estudios de grabación de RCN en Cali aprendimos a querer y a valorar por su alegría, por su trabajo incondicional. Un abrazo fuerte a su familia, amigos y compañeros y pedimos a Dios que les brinde fortaleza para superar este dolor por la partida de Dani, como le decíamos".

Desde el #SuperComboCali, enviamos un mensaje de solidaridad a toda la familia de nuestro amigo, compañero y gran profesional, Danilo Salgado.



Dios lo tenga en su gloria al gran Dani. pic.twitter.com/TC8diPApRy — Súper Combo RCN (@supercombocali) January 5, 2021

Monica Rengifo apuntó: Danilo Salgado, cómo olvidarte después de tantas risas, anécdotas e historias que tenías para contar. Gracias por tus indicaciones y paciencia cuando yo apenas aprendía a grabar. No me quiero imaginar el vacío que has dejado en @rcnradio . Siempre recordaré tu sonrisa!!!"