El periodismo del Valle del Cauca amaneció de luto ante la muerte del comunicador Henry Delgado Henao, reconocido por su rigor en la información, su don de gentes y el sentido del humor.

El pasado 10 de febrero, Henry Delgado Henao había cumplido 57 años y recibió los saludos de sus familiares y de sus colegas en el diario El País, donde se desempeñaba como editor de la sección de Activos.



Una de sus metas era viajar en marzo a conocer a su único nieto que nació en Estados Unidos, donde está radicada su hija Lisett con su esposo y el niño. Sus colegas dicen que estaba feliz por ir y darle un abrazo, cuenta una nota del periódico.



Porque así de afectuoso se mostraba siempre Delgado Henao, hijo de Jesús Aurelio Delgado y de Esneda Henao de Delgado, de quienes heredó sus valores éticos, el humor y una gran fortaleza espiritual.



En 1992 se graduó como comunicador social en la Universidad Autónoma de Occidente. Su carrera la inició en la radio en Cali, en cadenas como Colmundo y Caracol Radio. Hace 25 años había llegado a El País.



En ese diario fue reportero, editor comercial y estuvo a cargo de la sección económica y de productos especiales.



Ossiel Villada, Francy Elena Chaguendo, Antonio Trujillo y Alfredo García dan fe de sus calidades como colega, compañero y amigo.



Fue ganador de reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo de Analdex, el Fasecolda y el Rodrigo Lloreda Caicedo por el mejor cubrimiento de una noticia en abril de 2013, por su tratamiento sobre tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.



Era exigente en su profesión y se dolía por los errores, pero ante todo era un líder que sabía guiar con sus consejos a sus compañeros y a su equipo, dice la nota escrita desde su diario.



Con buen humor sorteaba los momentos de apuros y malas noticias. Su colega y amigo Jairo Ramírez lo define como "un periodista especial, de esos que no se dan todos los días. Quienes lo conocimos y trabajamos con él nunca lo olvidaremos", dice la publicación de El País.



Paola Gómez, jefa de Redacción y columnista del periódico, escribió: "En la tarde de este domingo la muerte nos arrebató a un colega y amigo entrañable, y a un periodista excepcional: Henry Delgado, editor económico de El País. Gracias por tu vida y tantas enseñanzas. Cómo te vamos a extrañar".



La Alcaldía de Santiago de Cali, encabezada ppr Jorge Iván Ospína, lamentó el fallecimiento del destacado periodista y "une su voz de solidaridad para con sus familiares y el gremio que tanto lo estimó".

Lamentable noticia la muerte de Henry Delgado, editor económico de @elpaiscali. Gran profesional y mejor persona y ciudadano. Quería a Cali y al Valle inténsamente. Un sentido pésame para sus colegas y, por supuesto, a su familia. @dimartillo @felenacali @pagope — Carlos Pérez (@caperex) February 20, 2023

El Concejo de Santiago de Cali, los concejales y su Presidente, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, lamentaron el fallecimiento del comunicador. "El equipo de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Concejo Distrital de Cali, se suman a las voces de condolencias de colegas y amigos, puesto que, por profesión, Duvan Guerrero Lenis, tuvo la oportunidad de laborar con Henry Delgado Henao en medio radial, bajo la dirección de Luis Eduardo Cardozo Estrada", dice el comunicado.

Qué dolor tan profundo la noticia de la muerte de Henry Delgado. Un maestro en todo el sentido de la palabra, con don de gente, paciente, noble y alegre. Gracias, mi Hen, por haber confiado en mí, por haber sido un jefe maravilloso, por tu paciencia, por tus enseñanzas. GRACIAS😭 pic.twitter.com/YrAKMWyPE4 — Valentina Parada Lugo (@valentinaplugo) February 20, 2023

La caja de compensación Comfandi apuntó: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del periodista Henry Delgado, editor económico de El Pais y gran profesional. Un abrazo solidario para su familia, amigos y equipo periodístico".



Desde Cavasa lamentaron el fallecimiento de Henry Delgado,"quien hizo del periodismo económico un contenido cercano a la comunidad, trabajando junto a nosotros brindando información de precios de la canasta familiar".



Para Francy Elena Chaguendo, "era una de las mejores personas que he conocido. No dudaba en ayudar a un desconocido que necesitara su apoyo. Un amigo incondicional que se preocupaba por quienes estaban a su alrededor, siempre dispuesto a ayudar. Le encantaban los abrazos y sentarse a conversar con sus amigos".



Casa Editorial EL TIEMPO, con diario ADN, extiende un mensaje de condolencias a sus hermanos Shirley, Magaly, Lucelly y Leonardo Delgado Henao, y a su hija Lisset Stansel, Leonardo Stansel y demás familiares y amigos.

