Luisa lleva madrugando los últimos cuatro años para subirse al metro de Santiago y cantarle al público a cambio de algunos cuantos pesos. La música siempre ha estado presente en su vida, pero lo que la ha impulsado a dedicarse a esto ha sido Lucy, su hija de 4 años.



Recientemente, la vocalista caleña apostó por postularse al popular programa de televisión ‘The Voice Chile’, y ahora está siendo una de las grandes concursantes de esta temporada. Hace parte del equipo de Cami y competirá en la tercera fase del programa.



Luisa Fernanda Chará Palacios vive hace casi siete años en Santiago de Chile. Nació en Cali, pero fue criada en Jamundí. Su pasión por la música es una herencia familiar, en especial de su abuelo, quien hizo parte del mariachi ‘Mexicali’ en la capital vallecaucana.

Creció escuchando a Selena Quintanilla, quien fue su primera estrella. El escenario más desafiante que tuvo en sus inicios fue frente al sillón de su madre, que le decía: “Hija, cánteme, y yo le digo cuando lo esté haciendo bien o haciendo mal”.

“En Colombia yo no hacía muchas cosas en la música. Me dedicaba principalmente a otras cosas como peluquería y arreglo de uñas. Intenté trabajar de eso, pero no me funcionó. Entonces decidí venirme para Chile con 19 años aprovechando que mi hermano ya vivía acá”, dice Luisa.

Además, en el país austral se convirtió en madre de Lucy, que ya tiene 4 años y ha sido el motivo por el que Luisa decidió subirse al metro de Santiago para cantar e intentar recolectar con el objetivo de darle la mejor condición de vida a su hija.

A inicios de este año, la caleña se juntó con una amiga para inscribirse en la convocatoria de 'The Voice Chile'. Poco a poco fue pasando los primeros filtros, hasta que fue citada a las anheladas 'Audiciones a ciegas' del programa televisivo.

En su primera presentación, Luisa se subió al imponente escenario de ‘The Voice’ para cantar ‘Killing Me Softly’ de The Fugees. Frente a ella tenía el respaldo de las sillas de cuatro grandes artistas chilenos y latinoamericanos: Beto Cuevas, Yuri, Gente de Zona y Camila Gallardo, 'Cami', quien ahora es su coach en el programa.

“Yo estaba en shock. Es algo muy impactante porque uno está ahí frente a grandes artistas escuchándote. Y cuando Cami se volteó a lo último, fue algo muy especial. Me emocioné mucho, no me lo podía creer, y me dije a mí misma que tenía que aprovechar mi minuto de fama”, agrega la cantante.

Y es que además de su audición, Luisa demostró su versatilidad improvisando a cappella unos fragmentos de salsa, ranchera y rap.



Semanas después, la caleña volvió a cantar en el programa enfrentando la fase de batallas con 'Mío' de Mryriam Fernández, que debió interpretar a dúo junto a otra concursante para definir quién continuaría en la competencia.

“El trabajo ha sido bastante desafiante, y he intentado salirme de mi zona de confort. Cantar ‘Mío’ fue un reto porque yo no sabía cantar en dúo, entonces tuve que estudiar mucho la canción y la interpretación”, añade Luisa.

Tras superar esta etapa, Luisa volverá a presentarse en la fase de 'Knockouts' donde enfrentará a otro compañero de equipo, pero esta vez con una canción individual. Al final de la actuación, su coach decidirá quién de los dos avanzará a la penúltima etapa de 'The Voice'.

“Ha sido bastante grato trabajar con Cami. Ella se pone en el lugar del participante y sabe lo que uno siente, entonces eso ayuda mucho a relajarnos. Y le agradezco también a toda la gente de Colombia y Chile que me ha apoyado en este proceso", dice Luisa.

La cantante sigue preparándose para la siguiente etapa de 'The Voice Chile'.

Su mayor ilusión es que esta oportunidad ayude a impulsar su carrera, y que también obtenga una plataforma para dar a conocer sus propios trabajos que la lleven a ser alguien de importancia en la industria musical.



"Yo canto de todo, pero mi fuerte es la música urbana. Siempre me he imaginado llegar a ser una gran estrella como Karol G, Alicia Keys, o incluso Beyoncé. De hecho, la próxima canción que me toca cantar en el programa va a ser una sorpresota", concluye la cantante caleña.

La próxima presentación de Luisa en 'The Voice Chile' será transmitida el domingo 26 de junio en Chilecisión, y de igual manera su actuación en los 'Knockout' estará disponible en el canal de YouTube del programa.

ALEJANDRO GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO