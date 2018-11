Luis Ospina advierte sobre el peligro que corre industria del cine

“Vivimos tiempos oscuros en todo el mundo, está en manos de mandatarios a los cuales les da lo mismo la verdad o la mentira, el mundo del cine también está en crisis y muchos de los logros que se han alcanzado están en constante peligro”, dijo el director de cine Luis Ospina, al clausurar el décimo Festival Internacional de Cine de Cali.



“Para no ir muy lejos, en Colombia, donde por fortuna contamos con una Ley de Cine desde hace más de 20 años, se anuncian medidas tributarias que atentan contra el desarrollo de una naciente industria cinematográfica que no solo afectará a directores y productores, sino también al público”, agregó el director del Festival.

El Gobierno Nacional trabaja en una Ley de Financiamiento que plantea imponer una nueva carga tributaria a la boletería para eventos públicos.



El Festival de Cine cerró su función con la proyección de Viridiana, del español Luis Buñuel, un clásico del cine español.



Y justo, para estos tiempos aciagos, Ospina retomó las palabras de Buñuel.



“No vivimos en el mejor de los mundos posibles, yo admito que el hombre es bueno en particular, pero colectivamente, todos juntos en sociedad, somos muy malos”.



El cine, capaz de actuar de una manera directa sobre el espectador.



“El cine es capaz de arrebatarlo, como ninguna otra expresión humana pero, como ninguna otra, es capaz de embrutecerlo, por desgracia, la gran mayoría de los cines actuales parece no tener más misión que esa, las pantallas hacen gala del vacío moral e intelectual en que prospera el cine, el verdadero opio del pueblo es el conformismo”, decía Buñuel, citado por Ospina.



Pero no solo los productores y realizadores de cine están preocupados, la posibilidad de gravar la boletería de los espectáculos públicos tiene en alerta a todo el sector de las artes escénicas en el país.



“Es necesario que el Gobierno Nacional dimensione el impacto negativo que tendría gravar con el impuesto al valor agregado, IVA, las boletas de los espectáculos públicos”, dijo la directora de la Fundación Delirio, Andrea Buenaventura.



“Por un lado, se golpearía directamente el bolsillo de los compradores y por el otro, se desestimularía la asistencia del público a los espectáculos de las artes escénicas, o sea del aforo en los escenarios, cuando es un hecho comprobado que existe, por ejemplo en el Valle, un desbalance entre la alta y cualificada oferta cultural y la baja demanda de los diferentes tipos de públicos para asistir a estos eventos en forma permanente”, agregó la gestora cultural.



Según la investigación ‘Al ritmo de la creatividad: Las artes escénicas alzan su voz - Herramientas para la estructuración de proyectos de desarrollo de las artes escénicas en el Valle del Cauca’, contratada por Planeación Departamental, la oferta de manifestaciones artísticas en el departamento es elevada, diversa y calificada, pero la asistencia es baja.



La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, de espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia, ha permitido racionalizar las cargas impositivas, generar incentivos tributarios y simplificar trámites para la realización de eventos.

“Si queremos, de verdad, que la economía naranja que representa la riqueza basada en el talento y la herencia cultural de nuestro país, sea considerada como puntal de desarrollo, hay que ser coherente con los programas de formación y desarrollo de públicos y con los estímulos tributarios para este sector. Invito al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en fortalecer el talento humano, mejorar las oportunidades de formación profesional de los artistas y en apoyar las organizaciones culturales que son las células que sostienen el ecosistema de la industria creativa, porque si no más rápido se bajará el telón y la naranja quedará exprimida”, dijo la directora de Delirio.