'Necesitamos las mismas garantías que tiene cualquier persona heterosexual en Colombia'

Hace 13 años, dos hombres se encontraban retirando dinero de un cajero en un centro comercial del sur de Cali. Eran pareja y como tal se expresaban mientras aguardaban por el retiro. De repente, un guarda de seguridad se acercó y les advirtió que se tenían que “comportar” o de lo contrario se iba a ver obligado a “usar la fuerza”. Fue la primera vez que Luis Felipe Rodríguez Rodas hizo parte de una manifestación pública por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en la ciudad.

“Yo los contacté para organizar una ‘besatón’ y después de eso hubo unas declaraciones del gerente del centro comercial que no cayeron bien –recuerda Luis Felipe–. Con ayuda de la Personería y la Defensoría realizamos una acción de tutela que el siguiente año permitió, a través de la sentencia T909, asegurar que las parejas del mismo sexo tengan derecho a tener muestras de afecto en espacio público”.



Cuenta que se emocionó. Se involucró en procesos, acompañó activamente cada espacio de la comunidad y en julio del 2013 dio inicio a otra lucha jurídica tras recibir una negativa por parte de la Notaría Cuarta de Cali para casarse con su pareja. Instauraron una acción de tutela que para 2016 culminó con su matrimonio y con la garantía del derecho a la unión civil en parejas del mismo sexo.



Las luchas personales y de la comunidad LGBTIQ+ han llevado a que Luis Felipe sea hoy coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual y Género de la Alcaldía de Cali.



Aunque dicha oficina existe desde el 2019, su elección es también histórica, pues fue la primera vez que miembros de esta comunidad en Cali votaron para escoger a una persona con la cual se sienten identificados.



Aunque no tuvo la difusión necesaria, en total participaron 253 personas y 132 votaron por este licenciado en lenguas extranjeras de 33 años.



Nació en Marmato (Caldas). Al cumplir cuatro años, el menor de cinco hermanos llegó a Cali, al barrio San Fernando, por lo que se siente un caleño más.



Aún no empieza su labor en la oficina, pero desde ya sabe que tiene una labor compleja.



Según información de Colombia Diversa, en el año 2021 se registraron 405 actos violentos contra personas LGBTIQ+ en Colombia: 205 víctimas de homicidios, 97 víctimas de amenazas y 103 víctimas de violencia policial.



Los departamentos con mayor número de víctimas reportadas fueron Antioquia (63), Bogotá D.C. (60), Valle del Cauca (46) y Cauca (26).



El Observatorio de Género del Valle reveló para el mismo año que el 54 por ciento de estos casos en el Valle se presentaron en Cali.



Al momento de esta entrevista, Luis Felipe reconoce que parte de la labor que debe iniciar es la de actualizar las cifras con el propósito de garantizar una mejor atención a la comunidad, que, según datos, en Cali se encuentra por alrededor de las 250.000 personas.



Ante este nuevo reto en su carrera, se emociona nuevamente, como aquel joven que un día vio la oportunidad de defender sus derechos y los de las personas que así como él han sido atacados por su identidad de género.



¿Cómo ha vivido este proceso?

Esperando para arrancar, aún faltan unos temas de documentación y en general todo ha sido muy bueno. Inicialmente se había dicho que iba a ser una terna, que mandáramos las hojas de vida y desde la Alcaldía iban a escoger, pero una de las líderes del proceso habló con la subsecretaria de poblaciones y etnias de Cali, y eso derivó en que hiciéramos una elección, entonces la comunidad empezó a convocar elecciones y el 13 de enero se realizó la votación en el Concejo.

¿Hubo una campaña?

Sí, fue todo muy rápido, pero empecé a hacer vídeos y publicitar a la gente porque yo quería estar allá. Eran informaciones sobre mi formación y experiencia. Al final la elección quedó entre Alexandra Peña, una mujer trans, y yo, en representación de los hombres diversos.

Luis Felipe es licenciado en lenguas extranjeras. Foto: Cortesía

¿Por qué es histórica esta elección?

Esta oficina nace con la aprobación de la política pública de diversidad en el Concejo en 2019, desde entonces dos personas han ocupado el cargo, pero es la primera vez que es la misma comunidad LGBTIQ+ la que elige quién la representa. No fue alguien impuesto, fue alguien que la misma población eligió mediante actos, propuestas, evaluación de una hoja de vida.

Y así también pueden exigir o hasta reclamar la operación…

Sí, la apuesta es que luego de dos años se decida o se convoquen nuevas elecciones, aunque todavía no es claro. También depende de los resultados que vaya dando esa persona, porque la población busca de una vez un acompañamiento, pero también va a estar muy atenta al proceso. Entonces, es un reto, porque la misma población decide si realiza una nueva elección y eso hace parte de los retos de la política pública de la comunidad en Cali.



¿Cuál es el mayor reto del cargo aparte de la implementación de esta política pública?

Yo creo que el mayor reto es comprometer a todos los organismos de la Administración, porque si bien esta oficina está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, hay ocho dependencias más que tienen indicadores dentro de la política pública: Salud, Educación, Deporte, Cultura, Vivienda…



Todas estas secretarías tienen indicadores a cargo y hay algunas secretarias que no han hecho su trabajo, que no han cumplido con los indicadores. Eso nos debilita el proceso, porque hay unas que sí, muy juiciosas van a los territorios y reportan. Pero hay otras, como nos pasó, por ejemplo Vivienda, que en el periodo pasado tenían unos indicadores que no cumplieron. El reto más grande es comprometer a esos organismos para que den cumplimiento.



Vamos a necesitar un acompañamiento permanente de la Personería y de la Defensoría del Pueblo, además del presupuesto que necesitamos, porque sin recursos es imposible.

¿Eso quiere decir que en este tiempo no se ha avanzado mucho con esta política pública?

Ha habido un avance en el proceso de implementación, pero necesitamos avanzar más, necesitamos aumentar más, porque puede que cumplamos y haya acompañamiento a los grupos en los territorios y la sensibilización, pero si esas secretarías no lo hacen, no funciona, porque una política pública es un compilado e indicadores donde cada una tiene su responsabilidad.



Por eso hacemos un llamado, no solamente a la Personería y a la Defensoría, sino también necesitamos que el Concejo, la Alcaldía y demás organismos hagan seguimiento a esa política pública y en caso tal llamar a secretarios de despacio y decirles: ‘venga, qué está pasando con usted. Aquí aprobamos una política pública, se estudió, se trabajó aquí en favor de la población y ustedes allá no están implementándola’. Realmente el impacto que necesitamos es mucha mayor.

¿Esta política, por ejemplo, cómo ha servido para salvaguardar a la comunidad trans, que es una de las más vulnerables?

Hemos visto intención de trabajar por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero necesitamos más compromiso por parte de la Policía, que esté haciendo acompañamiento constante, porque una debilidad con la Policía es que recibe capacitaciones y se empiezan a articular con las organizaciones, pero como los rotan constantemente, se van y quienes llegan ya no cuentan con esos conocimientos para los procedimientos.



Llegan personas que desconocen totalmente los procesos y atacan a personas trans porque su identidad de género no coincide con el nombre en la cédula, o no tienen en cuenta que son mujeres policías las que deben registrar a las mujeres trans, es decir, desconocen los protocolos y eso lleva a que todavía los índices de violencia hacia la población sigan siendo muy altos, necesitamos más compromiso por parte de los organismos.



¿Qué tanto ha avanzado Cali en comparación con las otras ciudades?

Aquí hemos liderado procesos muy importantes, como lo del matrimonio igualitario, la sentencia que permitió acciones de afecto en público a parejas del mismo sexo en Colombia y ha sido importante porque la población también de cierta manera se ha organizado en la movilización social. Hemos avanzado mucho y eso nos ha permitido garantías. Necesitamos seguir empoderando a los liderazgos en los territorios porque uno casi siempre ve a los mismos y a las mismas en los procesos. Necesitamos gente que llegue, hay muchos jóvenes que se está interesando y que necesitamos capacitar para que se empoderen y puedan incidir y participar.

¿Y aparte de la política pública cuál es su objetivo personal en este cargo?

Más allá de la implementación de la política pública. Yo creo que es un llamado a la reconciliación y mi trabajo se va a enfocar mucho en poder articularme con las organizaciones, que me vean como un aliado en el territorio, que me vean como una persona con la que puedan contar. Voy a empezar a construir esas redes desde dentro de la población que nos permita dejar de lado las diferencias que a veces están tan marcadas en los procesos. Hay una persona que va a estar allí liderando, pero que también va a llamar a la reconciliación, que va a llamar a la unión y esto es un trabajo de todas y todos. Yo necesito de toda la población en los diferentes espacios. Es un momento de construcción como ciudad.

Luis Felipe y su esposo, con quien se casó en 2016. Foto: Cortesía

¿Cómo ha sido el trabajo que lo llevó a este cargo?

Yo soy licenciado en lenguas extranjeras. Tengo una especialización en Estudios Políticos y constitucionales, tengo una maestría en Gestión y soy doctor en educación. Yo he sido docente de la Universidad Santiago de Cali, docente de la Fundación Universitaria de Popayán. Desde el 2019 soy el enlace entre la presidencia de la Cámara de Representantes y los organismos internacionales.

¿Siente a Cali todavía muy hostil respecto al tema de la identidad de género?

Hemos avanzado en términos de inclusión, en términos de respeto, pero creo que todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo. Estuve revisando los medios donde se publicó esta noticia y en todos hay insultos. La gente se desahoga en redes sociales y uno dice: venga, increíble que estamos hablando de una población que ronda las 250.000 personas de acuerdo con la ONU y que todavía nos quieran desconocer. La visión que tiene la gente frente a la población en algunos casos sigue siendo muy negativa.



¿Ha sido atacado por su identidad recientemente?

Personalmente no he vivido ninguna situación brutal. Sin embargo, sí sé de mucha discriminación, sobre todo contra las mujeres y hombres trans, porque son como los más visibles y sufren los comentarios, el acoso, la crítica o la burla y está muy marcada, y eso hay que trabajarlo. Yo creo que es fundamental para mí yo que soy doctor en educación, el tema de la educación. Necesitamos trabajar procesos educativos de capacitación procesos con padres de familia en términos de respeto. Creo que eso va a ser fundamental para que avancemos con una sociedad respetuosa de la diversidad.



Necesitamos en Cali ponernos las pilas y mirar entonces cómo se va a articular el trabajo con el gremio empresarial y con las diferentes organizaciones que trabajan todo el tema laboral para garantizar a las personas trans acceso al mundo laboral, pero también con los encargados de educación, porque también muchas y muchos abandonan su educación al no haber garantías por discriminación, persecución en las universidades de la ciudad y pues eso es muy lamentable porque ni las universidades ni los colegios ni las mismas empresas están preparadas o están capacitadas para trabajar estos temas, se hacen los de la vista gorda para poder abordar esas temáticas y ahí necesitamos incidir.

Es mucho el trabajo que viene, ¿sí hay tiempo para todo?

Eso me decía mi esposo en estos días, mejor dicho va a ser un reto muy grande porque hay mucho por hacer y bueno, a mí por lo menos me gustan los fines de semana estar con mi familia y poder salir y compartir con ellos, viajar. Soy una persona muy familiar. Pero también es importante trabajar los fines de semana en la seguridad de la comunidad, porque hemos sabido de bandas que ahora se dedican a atacar a hombres gay, entonces hay que articularnos con discotecas y autoridades.

¿Este proceso ha sido favorecido por el apoyo que recibió siempre?

Yo salí del closet a los 15 años. Mi mamá de pronto como que cuando le conté, digamos, no lo tomo de la mejor manera, pero a las tres, cuatro horas ya estaba tranquila. Mis hermanos como que hablaron con ella, se reunieron y ya ella me dijo que me iba a apoyar, que no había ningún problema; mi papá sí lo tomó súper bien desde el primer momento, él no tuvo ningún inconveniente y mis hermanos también.



Yo he recibido todo el apoyo de mi familia, jamás me he sentido discriminado señalado o que mi familia me haya recriminado algo. Creo que he tenido mucha suerte, porque hasta el momento ni en lo familiar ni en lo laboral ha habido alguna discriminación. Bueno, excepto cuando solicitamos matrimonio igualitario que se nos niega ese derecho, es el hecho de discriminación más grande que yo haya sentido.



El apoyo familiar es fundamental para uno poder avanzar en los procesos, yo considero que muchas personas que se van de la casa a los 12, 13 años es porque le cuentan a sus papás y a veces no toman las mejores decisiones, por eso el apoyo familiar es fundamental y hace parte de esta educación que se quiere implementar en la ciudad. Es fundamental el poder abordar esos temas que a veces son tan complejos y que a veces no se quieren tocar, pero que son necesarios.



¿Qué le dice Luis Felipe a quienes aún atacan o se oponen a estos procesos?

Que nosotras y nosotros somos parte de la ciudad, que le aportamos a la ciudad, que construimos ciudad, que aquí estamos y que no pueden desconocer una realidad de 250.000 personas, que seguramente somos más. Mucha gente no asume por miedo que estamos en las universidades, que somos compañeros de trabajo, que somos hijos, somos hermanos y que necesitamos las mismas garantías que tiene cualquier ciudadano en Colombia, que tiene cualquier persona heterosexual que nace en Colombia.



Independientemente de la orientación sexual, de la identidad de género, de la expresión de género, creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen las mismas garantías y eso debe prevalecer siempre.



Hay una frase que a mí me encanta mucho, es de un jurista que se llama Luigi Ferrajoli que nos dice que se debe entender el principio de igualdad como el disfrute universal de los derechos fundamentales: el derecho de todas y todos a ser titulares de los derechos humanos. Eso es lo que decimos cuando nosotros hablamos de igualdad, ¿no? Queremos decir que esas diferencias que nos hacen vivir, sentir, pensar y actuar diferente deben ser valoradas por igual, que haya garantías, vivir en dignidad para vivir dignamente.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En X: @Leugim40

