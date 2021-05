Lucha por gasolina con pico y placa en 5 estaciones, y entre basuras

Rafael Estupiñán esperó durante más de cuatro horas en su vehículo particular para que empezara a avanzar la fila de carros a lo largo de más de dos cuadras en el barrio San Vicente, en el norte de Cali.



La hilera llegaba hasta la bomba de gasolina de Texaco, en la avenida Vásquez Cobo.



En solo esta estación de gasolina llegaron más de 3.000 vehículos particulares en menos de 12 horas.

Ximena Martínez llegó en su moto a la bomba de Acopi, donde las filas también eran eternas, como ella misma lo indicó.



Hasta este sábado 8 de mayo, 5 gasolineras de entre 153 en la capital del Valle estaban brindando el servicio.



Ante la situación, la Alcaldía de Cali informó que se extendió el horario en las estaciones habilitadas hasta las 7 de la noche.



Había 60 gasolineras con daños por vándalos, causados en las últimas dos semanas de paro.

Ojo: estas son las gasolineras que prestan servicio

El pico de placa para combustible funciona así: en los días pares se podrán acercar a gasolineras, vehículos con 2, 4, 6, 8 y 0, y en los días impares, 1, 3, 5, 7 y 9.



Las estaciones habilitadas con gasolina y ACPM son Globo Llantas, en la calle 10 con 40; EDS San Marino, en la calle 70 con 7BBIS, y en la EDS Alfonso López, en la carrera 7C con 81.



También hay servicio en la estación de Acopi Primax, en la calle 10 con carrera 33, y en la bomba Texaco de la avenida Vásquez Cobo, en el norte.



" Estamos haciendo la campaña con los ciudadanos, sobre el riesgo latente que existe en los gases. Al momento se han abastecido sin ninguna dificultad. Se están siguiendo los protocolos al ingreso como no fumar, no usar el celular y los vehículos", dijo el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano.

Calles son basureros en Cali

La situación coincidió con la decisión del alcalde Jorge Iván Ospina de decretar la emergencia sanitaria, pues ante la acumulación de las basuras en las calles por bloqueos y falta de combustible, los carros recolectores están frenados.



El problema es que Cali genera unas 2.500 toneladas de basuras diarias.

El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (Uaespm), Marco Aurelio Vera, dijo que se están ordenando zonas para reducir residuos.



De acuerdo con Emsirva, la empresa de servicios públicos de aseo de Cali que lleva una década en liquidación por lo que hay operadores privados, se espera que los corredores humanitarios sean respetados, esperando el abastecimiento de combustible y que ojalá se levanten los bloqueos en las carreteras y vías de la ciudad y del Valle del Cauca.



A su vez, la gobernadora Clara Luz Roldán informó que Cali, Palmira, El Cerrito, Guacarí, Pradera y municipios del norte del Valle del Cauca, empezarían la evacuación de residuos represados.



La mandataria dijo que se logró el arranque de la operación para la disposición de residuos sólidos en el departamento.



Roldán dijo que se reporta un avance del 40 % en el servicio lo que beneficia a municipios del sur, centro y norte del Valle del Cauca.



La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del departamento, Nasly Fernanda Vidales, indicó que hoy 110 vehículos transportadores de residuos sólidos comenzaron a llegar a su destino final en los rellenos sanitarios de Presidente, ubicado en San Pedro.



También llegarían basuras al relleno Colomba, localizado entre Vijes y Yotoco.



“Se ha avanzado considerablemente con la prestación de la recolección y disposición de los residuos sólidos. Hoy una caravana de carros recolectores avanza positivamente hacia los dos rellenos sanitarios del departamento del Valle del Cauca. Hoy más de 2.500 toneladas están siendo dispuestas de manera adecuada. Gracias a la gestión, a la articulación, concertación y al diálogo que se está promoviendo desde la Gobernación”,explicó la funcionaria.



