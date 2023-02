Cuatro máquinas, entre compresores, martillos y cuñas hidráulicas, avanzaban en la fragmentación de las rocas sobre la vía.



El Instituto Nacional de Vías (Invías) logró al final del martes abrir paso por un carril. A las 7:00 de la mañana del miércoles se cierra para seguir trabajando en el despeje total.



Habitantes de vías alternas para ir o venir en vehículos livianos entre Cali, Dagua y Buenaventura se han quejado porque les están llegando vehículos de carga a sus vías rurales.

De la Vuelta del Cerezo hay más de una leyenda y no pocas historias de accidentes. Esta vez, un tramo quedó cubierto por rocas entre Cali, Dagua y Buenaventura.



El nombre de ese borde vial surgió de un ingeniero que estuvo en la construcción de la vía, cuyo primer tramo data de los años 20 y 30 en el siglo pasado.



(Le puede interesar: Acuerdo al que llegó Metrocali con operador del MIO ante fantasma de liquidación)

Pasadas las 5:00 de la tarde del lunes 13 de febrero se desprendieron rocas, algunas de gran tamaño, de la montaña que bordea por un lado la calzada entre el kilómetro 13 y 14 de la vía al Mar. Al otro lado está el precipicio. Muchos se han arriesgados a pie y en moto por ese paso de vértigo.



El derrumbe está bajo análisis del Instituto Nacional de Vías (Invías), para definir la solución ajustada a la contingencia, a largo plazo.



(Puede leer: Bomberos de Cali viajan en busca de vida entre escombros em Turquía)

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, destacó que es una arteria para ir a Dagua y al puerto. Afirmó que el tema no solo es de volumen de las rocas, sino de precisar si hay fractura en la montaña.



“Han caído rocas enormes que sellaron la vía pero, adicionalmente, se identificaría una falla que tiene que ser demolida con tecnología apropiada para que esto no vaya a significar situación mayor. Este evento, para fortuna de todos, no ha significado ningún tipo de agresión a la vida, pero sí representa una dificultad muy grande en movilidad”, dijo el mandatario local.



(Además, puede leer: Motociclista cayó desde un puente vehicular en Cali por exceso de velocidad)

#Atención Se habilita por parte de @InviasOficial paso un carril con pare y siga en la vía Cali-Loboguerrero km 13 sector El Cerezo, mañana a las 7 am se cierra de nuevo para seguir la remoción de las rocas.

Policía realiza manejo de tráfico e información a los usuarios viales. pic.twitter.com/FsJsKpRgJ7 — Intergremial Btura (@CIBuenaventura) February 15, 2023

El Comité Intergremial de Buenaventura destacó anoche que hubo paso parcial por un carril.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, confirmó en la noche de este martes que se dio paso parcial. En la mañana del miércoles se cierra, de nuevo, para seguir trabajando en el despeje vial.



El funcionario insistió en que solo para vehículos livianos están disponibles las vías alternas en el trayecto.



Una por Felidia, Pichindé, salida vía Cristo Rey; la segunda por kilómetro 18, La Elvira, Castilla, San Isidro, Montebello y Chipichape; y la otra por Bitaco, Dapa, Yumbo, Arroyohondo y Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Mapa de vías alternas para vehículos livianos en ruta a Buenaventura Foto: Invías

Pero habitantes de esas zonas dicen que han aparecido chivas, buses y camiones en esas vías rurales. Otro escollo era la seguridad en algunas zonas.



Los vehículos que suben son encaminados en el retén Forestal y los que bajan se les destina desde el kilómetro 14.



El tráfico pesado deberá ir por Mediacanoa (Buga) y Loboguerrero. Solo que apenas se dio el derrumbe por las zonas rurales de Cali pasaron camiones y hasta chivas. En la zona hubo quejas porque esas vías no resisten.



A fines de octubre de 2022 aparecieron grietas en el kilómetro 56; en enero de este año fue un deslizamiento en el kilómetro 59.

Lea más noticias de Colombia

Video: Piques hasta de motocarros y taxis en carretera del Valle