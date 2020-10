Lucha de madre para que no se olvide la desaparición de su hijo

Paloma Chávez no pasa un minuto sin pensar en qué será de la vida de su hijo Alejandro Ramírez, de 23 años, de quien se perdió su rastro desde el 21 de agosto pasado en el nororiente de Cali.



"Dando la pelea, en este Estado inconsciente e indiferente al dolor de una familia, de una madre angustiada por la desaparición de un hijo. Donde los procesos más simples y prioritarios en estos casos entran "en cola" a causa de un sistema obsoleto e insensible...", escribe en redes sociales.

Alejandro Ramírez, el mayor de dos hermanos, estaba trabajando en una empresa de químicos para ayudar al sostenimiento de la familia. Pero no dejaba el sueño de ser futbolista profesional.



Paola Chávez, la mamá, que trabaja en una institución educativa, lo define como un joven amoroso y responsable que no se iría así de su lado.

En la tarde del viernes 21 de agosto en el barrio La Nueva Base, en Cali, Alejandro se fue a encontrar con unos amigos. Esa noche no regresó a casa.



En la mañana del sábado 22, la mamá, empezó a preocuparse porque se podía comunicar con su hijo. Ninguno de sus vecinos ni amigos daban un dato concreto. Solo decían que lo habían visto pasar. Iba vestido con un jean oscuro, una camiseta polo negra y zapatillas de color gris.



La mamá no esperó más y puso la denuncia de la desaparición ante la Fiscalía, Pero no se quedó allí sino que buscaba respuestas. su hijo no aparecía ni en hospitales ni en calabozos. Ella esperaba que se activara un mecanismo de búsqueda urgente pero sentía que el proceso es lento. "Me ha tocado rogar en busca de ayuda", dice.

3️⃣9️⃣ días sin saber nada de mi hijo.😪 No tengo palabras que expresen mi dolor y mi angustia...🆘Por favor no ignores MÁS!!!...🆘NECESITO ATENCIÓN Y APOYO DE LOS ENTES GUBERNAMENTALES⚠️

Es un hijo de Cali, un joven con sueños y metas. @FiscaliaCol @AlcaldiaDeCali @GobValle pic.twitter.com/ifsnrKV9pN — ꧁꧁𝓟𝓪𝓵𝓸𝓶𝓪 𝓒𝓱𝓪𝓿𝓮𝔃꧂꧂ (@PalomaChavezLo1) September 29, 2020

En su red social mantiene un mensaje de 'Nos falta Alejandro'. Ha tenido llamadas de aliento y de datos como uno del pasado 30 de septiembre cuando le enviaron la foto de un joven en un hospital para ver si era su hijo. "No logro dimensionar la cantidad de personas que se comunicaron conmigo: amigos, vecinos, gente que ni conozco, de otras ciudades y en el exterior (Chile, España, Venezuela), recibí cualquier cantidad de llamadas, mensajes vía Facebook, WhatsApp, donde me envían la foto del chico que aparece en la imágen para que lo identificara a ver si era Alejandro. Con tristeza logré observar que no es mi hijo #alejandroramirezchavez, pues lo reconocería en las condiciones que esté, así pasaran meses o años. Pero no me cansaré de dar gracias a todas esas personas a los que mi tragedia no les es indiferente. Noto el interés y eso aporta a la visibilidad del paradero de mi hijo. Su solidaridad y apoyo con las publicaciónes, con sus oraciones, hacen que me levante cada día con más ánimo y fuerzas para seguir en la lucha… No tengo palabras para agradecer su apoyo, Dios los bendiga".



La familia del joven de la fotografía apareció horas después para identificarlo. De Alejandro no hay rastro.



El personero Distrital de Cali, Harold Cortés, empezó el seguimiento al drama y esa entidad pidió atención porque se vulneran derechos humanos.

La búsqueda de Paloma Chávez en las calles de Cali Foto: @PalomaChavezLo1

El Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía conoce el caso y trabaja en la búsqueda. Esa entidad señala que no se requiere esperar 48 horas para denunciar una desaparición. La línea 122 esta habilitada.

#Prensa: @Canal1Colombia@CMILANOTICIA @BedoyaWeb

"Como Alejandro, según la Personería de Cali este año han sido reportadas 326 personas como desaparecidas, de las cuales 149 las hallaron con vida y otras 19 muertas."@HaroldACortesLhttps://t.co/q6JCYBXI8j — Personería de Cali (@personeriacali) October 16, 2020

Paola deja sus mensajes desde hace 60 días. "Mientras Dios me dé fuerza y salud, seguiré en la lucha huumana por encontrarte mi niño... Autoridades @FiscaliaCol @sijin @GAULAPOLICIA Señal de peligro Necesito Respuestas".