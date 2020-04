La lucha por ingresar a algunos bancos, EPS y supermercados en Cali

Desde que empezó la cuarentena obligatoria para prevenir el contagio de coronavirus y la Alcaldía de Cali informó cómo funcionaría el ‘pico y cédula’ para ir a comprar alimentos en supermercados o hacer trámites y pagos en bancos, el caleño Joaquín González sabe que tiene que salir, llevando bajo el brazo un asiento plegable.

Lo hace porque ya no le sorprende encontrar una larga fila hasta la entrada de la entidad bancaria donde tiene su cuenta de ahorros. Lo sabe bien, porque en las últimas tres semanas debe, primero, esperar hora y media o dos hasta las puertas del banco, desde que empieza a hacer la fila. Pero si llega dos horas antes de que abran el lugar para buscar ser de los primeros, contabiliza un total de cuatro horas de espera.



“Por eso, el asiento para venir a esperar, es para de lo qué hay que hacer”, dice este vendedor de colchones cuyo contrato fue suspendido. Pero, uno de los aspectos que le preocupa es que entre cada persona en la fila, que ha sido casi de medio kilómetro, en uno de los centros comerciales del norte de Cali, la gente no guarda, por lo menos, un metro de distancia.

“¿Por qué madrugo? Pues porque cuando ya iba a ser la 1 de la tarde, que es el horario de cierre, yo estaba por coronar y cuando ya faltaba que una persona entrara, el guarda dijo que ya no podía dejar entrar a nadie más”, dijo el vendedor.



En otros bancos, pero del sur de la ciudad, también en centros comerciales, el panorama es similar. Largas filas en la calle, pero no solo para estos trámites, sino para reclamar medicamentos o para subir al MIO en estaciones, donde las colas son interminables.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, coincidieron que es uno de los temas críticos que se han venido analizando porque estas concentraciones, sobre todo, afuera de los bancos y algunos supernercados son focos de contagio .



Ospina elevó hizo una solicitud al sector financiero de aumentar el número de entidades bancarias para que no se formen filas, petición que siguen sin respuesta.

Según el Alcalde, esta situación es preocupante, teniendo en cuenta los riesgos, por lo que influyó en la decisión de semanas atrás con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la realización de pruebas en supermercados y entidades bancarias, que incluyen a cajeros y hasta a los vigilantes de estos establecimientos comerciales por su proximidad con los mismos clientes, a la hora de hacer compras y diligencias.



Es una de las estrategias que se tomó, cuando se definieron 11 barrios como los de más casos positivos de coronavirus, de los cuales, se dio prioridad a ocho para hacer intervención con el llamado aislamiento territorial.



En una consulta a entidades financireras en la csapital derl VCalla la respuesta se centra en que esa decisión no depende de cada entidad, sino que el horario está regulado desde la Superintendencia Financiera.



“Aunque hay operaciones 0n line, a veces no hay conexión. El problema es que si la gente no paga, por ejemplo, la cuota mínima en tarjetas de crédito porque hay que esperar el día correspondiente para salir con el ‘pico y cédula’, esa cuota la duplican. Entonces, ¿de dónde sacar más plata?”, dijo Ximena Roldán, quien es auxiliar de contaduría en una empresa de ropa.



“Los bancos son los que están ganando con esta situación, porque corren los intereses, pues hay personas, como yo, que nos suspendieron el contrato y hay que buscar la manera de pagar y de que las deudas no aumenten, pero si esto sigue así no va a haber bolsillo que lo resista”, expresó Guillermo Sánchez, quien trabajaba en un local de ventas de comida en el sur de Cali.

Tres muertes más en Cali

El Alcalde, al igual que la secretaria de Salud del municipio han resaltado las cero muertes en la capital del Valle del Cauca, el domingo y el lunes pasados.



Este martes, el Ministerio de Salud informó los decesos de dos mujeres más y un hombre. Una de ellas tenía 47 años y presentaba enfermedades de base o previas al coronavirus. Tenía lupus, HTA y diabetes, además, de que le habían hecho trasplante renal.



La segunda mujer tenía 82 años sufría HTA e hipotiroidismo. El hombre también tenía 82 años y padecía enfermedades del corazón y renal crónica, además de diabetes.



El alcalde Ospina dijo que por todo esto siguen las medidas a la espera de un resultado con la colaboración de la población.



La secretaria Torres señaló que se vienen haciendo las intervenciones a nivel comunitario con aislamiento social en los barrios donde se vienen realizando pruebas.



