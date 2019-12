Los ‘tips’ para disfrutar del Festival de Mascotas

Los peluditos tendrán, por segunda vez, un espacio en la Feria de Cali en el Festival de Mascotas, un encuentro para fomentar la tenencia responsable, el cuidado y el bienestar, además para divertirse en familia.

Para esta ocasión, el Festival se realizará el sábado 28 de diciembre, desde las 9 a.m. hasta las 6 p.m., en el parque principal del barrio La Flora, en el norte de la ciudad.

Desde Corfecali se dieron recomendaciones para quienes quieran asistir con sus perros y gatos.



Por ejemplo, hay que colocarles un collar que tenga placa de identificación con nombre y número de contacto del dueño, ya que la organización del evento no se hará responsable en caso de pérdida de mascotas.



El uso de correa es obligatorio en el Festival, así como el uso del bozal para las razas consideradas como potencialmente peligrosas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Se recomienda que el bozal sea de tipo rejilla, ya que éste permite el consumo de agua sin quitarlo.



No olvide llevar carné de vacunación y que esté vigente. Si la mascota se encuentra en celo, se recomienda no llevarla.



Algunos patrocinadores ofrecerán comida para perros y gatos, de manera gratuita, pero también se puede llevar el alimento que se les brinda en casa. Hay que asegurarse de que los animales estén bien hidratados y llevar bolsa para recoger el excremento.



En el Festival de Mascotas se realizarán actividades como exhibiciones de agilidad con talentos caninos, también concursos y charlas de tenencia con expertos.



Habrá una jornada de esterilización de 100 mascotas, entre perros y gatos, a los que sus dueños inscribieron previamente a través de la convocatoria que realizó Corfecali.

Recuerde que el evento será de libre acceso.

Las mascotas serán los protagonistas del festival Foto: Juan B Diaz Narvaez/CEET

Cachorros y zonas

Daniel Cuartas, especialista en ‘Dog Agility’, también dio ‘tips’ para el Festival. “Para el caso de cachorros, solo llévalos si tienen esquema de vacunación completo. Si el perro hará uso de las zonas húmedas, es muy importante llevar una toalla para secarlo y así evitar problemas en la piel”, sugirió Daniel Cuartas.





