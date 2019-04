Los rigurosos controles con los que reanudaron clases en la Univalle

Tras los disturbios de hace una semana, autoridades de la Universidad del Valle ordenaron que este lunes toda persona que quiera ingresar a esa entidad deberá mostrar su cédula de ciudadanía.

Aunque este proceso para lograr la entrada será dispendioso, sobre todo, en la sede principal de Meléndez por donde se desplazan unas 17.000 personas al día, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien encabeza el Consejo Superior del estamento educativo, dijo que se busca garantizar la tranquilidad en la universidad.



El retorno a las clases se da seis días después de los disturbios presentados el miércoles de la semana pasada con una explosión que provocó la muerte de un joven identificado como Johnny Rodríguez, quien cursó estudios de Filosofía y Tecnología Química hasta el 2002 en el alma máter y de Derecho entre 2009 y 2013 en la Universidad Santiago de Cali.



Mientras tanto, la Fiscalía informó que se hicieron las primeras capturas por estas alteraciones. Los dos detenidos, identificados como Juan Alberto Gómez y Juan Pablo Aponte, preacordaron con la Fiscalía una pena de nueve años en prisión por lo que no irían a juicio.



A los hombres les imputaron cargos por presuntos delitos de terrorismo, y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso restringido. A su vez, se esperaba medida judicial para una tercera persona.



La Fiscalía indicó que el miércoles, encapuchados intentaron quemar un bus del MIO y lanzaron un artefacto artesanal contra el helicóptero Halcón de la Policía.



En el Consejo Superior de la Univalle recalcaron que no se autoriza ingreso de la Fuerza Pública, “pero se acoge a la investigación de la Fiscalía”.



El rector de Univalle, Édgar Varela, dijo por su parte que se requisarán maletines y se hará una revisión en los carros en el ingreso.



“La idea es evitar que se introduzcan elementos que puedan atentar contra la seguridad de la comunidad universitaria”, expresó Varela.



El viernes y el fin de semana no hubo clases ante el anuncio de un campamento por la minga indígena de Cauca, cuyos integrantes levantaron los bloqueos de la vía Panamericana, el pasado sábado 6 de abril.



CALI