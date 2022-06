A un día de las elecciones presidenciales, diferentes sectores políticos del Valle del Cauca se alinean alrededor de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



De hecho, las alianzas a los dos candidatos comenzaron a darse una vez terminó la primera vuelta, el pasado 29 de mayo.

Por el lado de las toldas del aspirante por la ‘Liga de Gobernantes Anticorrupción’, uribistas pura sangre del Valle del Cauca, como la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, ambos del Centro Democrático, están con Rodolfo Hernández desde la misma noche que no alcanzaron los votos de Federico Gutiérrez para llegar a la segunda vuelta presidencial.



(Puede leer: ¿De qué acusan a los 9 detenidos de la ‘Primera Línea’ en Cali?)



Garcés le dijo a este medio: “Mi voto es por Rodolfo Hernández, pero no tengo ningún rol ni participación en la campaña”.



El exalcalde de Bucaramanga también tiene el apoyo de la mayoría de militantes del Partido de La U, que es orientado nacionalmente por la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.



“Después de escuchar atentamente a representantes de las mujeres, jóvenes, minorías, concejales, diputados y líderes, del país, de cara a la elección presidencial en segunda vuelta el próximo 19 de junio, concluimos que: en nuestro partido no existe unanimidad en el querer ciudadano: cada región, cada componente social, tiene su propio concepto sobre el futuro presidencial”, anunció Toro hace unas semanas.



En febrero pasado, la exgobernadora le ganó un pleito jurídico a Hernández, quien se debió retractar de señalarla a ella y a su esposo de nexos con el narcotráfico.



Cabe recordar que Toro estuvo entre alfiles en el Valle del Cauca del ‘Equipo por Colombia’, que apoyo a Federico Gutiérrez como candidato presidencial.



(Le recomendamos: Fiscal de Cali ordena auditoría forense a softwares del proceso electoral)



La directora del Partido de La U aseguró hace unos meses que Rodolfo Hernández “es el engaño mejor vendido en esta campaña”.



La exrepresentante a la Cámara por el Partido Verde, Catalina Ortiz, quien fue jefe de debate del candidato por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, está buscando votos para Hernández.



Paola Andrea Arenas, líder Fajardista en el Valle del Cauca dijo que tras la primera vuelta “manifestamos en bloque nuestro apoyo a Rodolfo Hernández”.



El excandidato por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, dejó en libertad a sus militantes para la segunda vuelta, pero ha estado muy cercano, como otras veces, al respaldo del uribismo a Hernández.



Esta semana, Rodríguez explicó que tras “escuchar a los líderes regionales, a las bases del partido, escuchar también al liderazgo pastoral de Colombia, y en su gran mayoría, más del 90 por ciento, se expresan a favor del ingeniero Rodolfo Hernández”.



El pastor cristiano reveló que Hernández Suárez lo llamó y le manifestó que él respetaría “el referendo por la vida, la libertad religiosa y el estatuto tributario que salvaguarda bajo un régimen especial la libertad de cultos en Colombia”.



(Además: Tutela para joven que no pudo votar en primera vuelta en Cali)



Rodríguez señaló que por esos compromisos, aunque tiene “profundas diferencias” con Hernández Suárez en cuanto “a vida, familia y otros temas” lo respaldará.



El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, respalda a Hernández y a su fórmula, la caleña Marelen Castillo, de quien dice que “tiene liderazgo y preparación, ha elegido trabajar por la educación como pilar del progreso, no la violencia, ni la revictimización”.

Los respaldos a Petro

En cuanto a los apoyos a Gustavo Petro, se debe resaltar que en la primera vuelta el candidato del Pacto Histórico fue el ganador en el Valle del Cauca con el 53,34 por ciento de los votos.



Al andamiaje político que lideran los senadores Alexander López, Roy Barreras y Wilson Arias y los representantes electos José Alberto Tejada, Gloria Elena Arizabaleta, Cristóbal Caicedo Angulo, Alejandro Ocampo y Alfredo Mondragón Garzón se sumó el acompañamiento del representante a la Cámara, por el Partido Verde, Duvalier Sánchez, y de John Arley Murillo, exrepresentante que apoyó a Fajardo.



(Siga leyendo: Así serán ley seca y otras medidas en Cali y Valle por elecciones)



Petro, en el Valle del Cauca, también ha sumado los apoyos de la diputada, excongresista y exministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo; del excongresista José Ritter López y Rosevelt Rodríguez, de la U.

