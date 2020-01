Los parqueos en la vía a Pance prenden debate en el sur de Cali

Una de las necesidades más sentidas en los últimos 20 años en Cali, que cada vez se agudiza mucho más, es contar con espacios para parqueaderos que eviten la ocupación de las vías públicas.

Ante problemas de planificación de la ciudad que datan desde mucho más atrás y por los cuales cada Alcaldía de turno busca alguna salida a lo que muchos catalogan de déficit de parqueaderos en la capital vallecaucana ante el crecimiento del parque automotor, hay quienes ven la opción del rebusque, entre ellos, los ‘trapitos rojos’, pero también hay algunos particulares que ven la posibilidad de hacer cobros.



Surge así la pregunta de cuál de las dos situaciones es la que corresponde al crítico panorama de parqueo en la vía a Pance, sobre todo, en el tramo frente a la entrada 3 del Ecoparque del mismo nombre del corregimiento, que atrae a miles de bañistas cada fin de semana por ser el único río que le queda a Cali como balneario.



Esta área es la carretera dividida por un cerramiento azul que refleja que allí se adelantarían las obras de la ampliación de la vía a Pance para superar los trancones que ahora son más caóticos para quienes conducen en dirección al Ecoparque y al corregimiento.



“Hay dos situaciones irregulares, una afecta la movilidad y la otra es el cobro ilegal por parqueadero”, dijo el secretario de Infraestructura de Cali, ingeniero Juan Diego Flórez.

EL TIEMPO estuvo en el sitio el lunes 6 de enero, donde había decenas de vehículos y allí algunas personas manifestaron cobros de hasta 10.000 pesos.



Mientras el secretario Flórez ratificó que, en efecto, esta zona es parte de la ampliación de la carretera y que, por lo tanto, es un espacio público donde no se debe cobrar por parqueo porque es ilegal, en el sitio, algunos comerciantes y quienes trabajan en el lugar manifestaron que en diciembre buscaron una alternativa a la necesidad de parqueaderos con el mismo municipio, convocando a representantes de la Secretaría de Infraestructura de la ciudad.



Según algunos miembros de lo que señalaron un comité de seguimiento de esta megaobra dentro del paquete de las que se conocieron como ‘Obras del sur’- así se refería la pasada alcaldía de Maurice Armitage-, ningún funcionario de esa administración se habría reunido con ellos para hablar de soluciones. “Parece que las palabras de la comunidad no valen. La gente está pidiendo parqueaderos, es mucha gente, mucha gente”, dijo uno de ellos al mostrar en un video y afirmar que la misma comunidad “ha tapado huecos de la vía”. Así mismo expresó que el pasado viernes no había ningún carro estacionado.



A su vez, en este comité de seguimiento, como lo enfatizaron las personas de esta comunidad, dijeron que no es cierto esos cobros de 10.000 pesos. Señalaron que oscilan entre 4.000 y 5.000 por carro.



No obstante, en la Secretaría de Infraestructura municipal manifestaron que el tema de los parqueaderos ha sido complejo y ha generado diferencias en este sector de Pance.



El ingeniero Flórez indicó, además, que se habría violado el cerramiento o cortina azul del área frente a la entrada 3 del Ecoparque. Esta tela azul es la que se utiliza en toda obra civil como protección y encerraba este tramo de la ampliación de la vía, a pocos metros de las retroexcavadoras.



Según el funcionario, esta sería la explicación por la cual, durante el pasado puente festivo de Reyes, el primero del año, se observaron decenas de vehículos particulares, estacionados en el lugar, y muy cerca de materiales y maquinaria de construcción.



Pero en esta comunidad hay quienes manifestaron que llevan más de 15 años laborando en este mismo punto, como ‘trapitos rojos’ por lo que temen una afectación social. A su vez, sostuvieron que allí funcionaba anteriormente un parqueadero y que por la obra, su situación está en vilo.



No obstante, el secretario de Infraestructura local afirmó que el parqueadero que allí operó no era área privada y se habrían presentado anomalías. Al preguntarle al ingeniero sobre si la obra a lo largo de la ampliación contemplaría zonas para parqueo, dijo que sí se ha pensando en espacios.



Señaló que en el tramo 5 de los trabajos se ha planeado contar con 38 parqueaderos. Concluyó que con Movilidad de Cali se programaron controles el fin de semana que pasó.