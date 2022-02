Mientras los caleños deberán seguir usando tapabocas en espacios al aire libre, debido a que no se ha alcanzado el 70 por ciento de la vacunación con esquemas completos, en 17 municipios del Valle del Cauca sus habitantes ya podrán estar en la calle sin mascarillas.

Esas poblaciones, según información del Ministerio de Salud, son: Obando, El Cairo, El Dovio, Ulloa, Versalles, Riofrío, Calima, El Águila, Trujillo, La Victoria, Argelia, Bolívar, Yotoco, Toro, Restrepo, Guacarí y Sevilla.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que en esta ciudad aún no se cumplen con las condiciones requeridas para retirar el uso de tapabocas obligatorio en espacios al aire libre.



“Tenemos un 83,5 % de cobertura de primeras dosis y 67,5 % con dos dosis, por lo cual es necesario hacer un esfuerzo durante estos próximos días con los diferentes actores del sistema y lograr el 70 % para que de esta manera podamos dejar el tapabocas en lugares al aire libre”, dijo Torres.



La funcionaria anunció que esperan llegar al 70 % en cinco días, y para esto se volverá a vacunar en eventos masivos, en las plazas de mercado, el Terminal de Transporte y Pance.



Además, para ser más efectivos, desde el primero de marzo próximo se mantendrán solo cinco megacentros de vacunación debido a que no se ha evidenciado asistencia relevante a estos lugares, por lo que la tarea se enfocará en llevar los biológicos a territorios para fortalecer la inmunización. “Se busca fortalecer la extramuralidad y estar en los territorios donde están las personas que han estado reacias a la vacunación. Por eso, es necesario estar nuevamente en la calle”, precisó.



Torres explicó que “los megacentros se dejarán para la población que sigue llegando de manera esporádica y espontánea, con aplicación entre 500 y 600 dosis al día, por lo cual es pertinente mantenerlos.



Los 5 megacentros que quedarán abiertos desde el 1 de marzo son La 14 de Calima, Estadio Pascual Guerrero, Premier Limonar, La 14 de Pasoancho y el C.C. Comercial Unicentro.



Sobre la ‘inmunidad de rebaño’, la Secretaria dijo que hoy no es posible medirla. “Esperamos tener población inmune, no solamente alrededor de la vacunación como una inmunidad adquirida, sino que por el pico que tuvimos en enero seguramente tenemos población con inmunidad natural. La mejor inmunidad es la combinada que se da por el contagio y la vacunación”, afirmó.

