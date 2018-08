Los juzgados pasarán al primer piso del Palacio de Justicia de Cali

Como una solución transitoria por el cierre de los 149 despachos judiciales ubicados en el Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía, el Consejo Seccional de la Judicatura habilitará el Centro de Servicios de la especialidad civil y de familia en el primer piso de todo ese complejo del centro de Cali.

Así mismo, se utilizarán las 99 salas de audiencia de las torres A y B, situadas también en la misma edificación. Por ahora, no se pensaría en trasteo de los juzgados a otras edificaciones en Cali.



Así lo señala el plan de contingencia del Consejo Seccional de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, luego de analizar un informe sobre el estado de los ascensores, tras el desplome de uno de ellos, el pasado 15 de agosto que provocó la muerte de dos personas.



A su vez, el plan de contingencia destaca la necesidad de prestar el servicio público esencial de la administración de justicia.



“Conocido el concepto técnico desfavorable rendido por la firma Parametrizando Ingeniería SAS, se estima que se requiere, por lo menos, de 10 meses para el proceso de compra, instalación y puesta en funcionamiento de los elevadores de la reconocida marca”, dice el plan de contingencia.



Anota que “la eventual reubicación de los juzgados del Palacio de Justicia en sedes alternas, como propuesta alternativa formulada por algunos funcionarios y empleados, que implica asignación presupuestal, celebración de contratos de arrendamiento, adecuación de sedes e infraestructura tecnológica, estaría disponible en un plazo de tres a cuatro meses”, dice el documento.



Dicho plan también incluye “medidas adicionales que, aprovechando las tecnologías de la información, permitan, sin utilizar los espacios físicos físicos del Palacio, desarrollar la función judicial de manera remota (acciones de tutela, incidentes de desacato, calificación de demandas y contestación, entre otras”.



También señala que “el plan de contigencia contempla las medidas necesarias que permitan proteger a las personas (funcionarios, empleados y usuarios) con movilidad reducida, embarazo, edad avanzada u otra circunstancia que impida o limite su desplazamiento en las instalaciones”.



Los empleados de la justicia estan preocupados. Diego Achinte, de Asonal Judicial, ratifica que el informe sobre el estado y el riesgo de los ascensores por lo cual el Palacio fue cerrado esta semana les da la razón a denuncias de anomalías desde años atrás.



Ante la propuesta del Consejo Seccional de la Judicatura, los veedores ciudadanos Betty Jiménez de Borrero y Pablo Borrero indicaron que este plan de contingencia “pasa por alto la situación de inseguridad y vulnerabilidad a la que están expuestos diariamente los centenares de usuarios, abogados, jueces y empleados que ingresan a la edificación, lo cual no puede limitarse única y exclusivamente al cambio de los ascensores que se encuentra en mal estado técnico-mecánico”.



Manifiestan que “dicha propuesta, al ignorar las verdaderas causas generadoras de inseguridad al interior del complejo de Justicia, agrava aún más la situación, pudiéndose retomar aquel refrán popular de que ‘salimos de Guatemala y entramos a guatepeor'".



Los veedores también sostienen que “la necesidad de prestar el servicio público de justicia no puede llevar a las autoridades, en este caso, al Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo Seccional del Valle del Cauca, a reubicar algunas actividades judiciales en la torre B, sin analizar las consecuencias negativas por el riesgo que ellas implican tanto para los funcionarios y empleados que allí laboran, como para los usuarios y abogados”.



Proponen a la Alcaldía de Cali y a la Gobernación del Valle facilitar uno de los edificios de estas autoridades territoriales ubicados en el centro de la ciudad hasta la calle 14 norte con avenida 6, con el fin de que se trasladen todos los juzgados hasta tanto se adopte la solución definitiva. Dicen que aunque el Consejo de la Judicatura debe tomar medidas de fondo, el Estado, a través de la Gobernación y de la Alcaldía, debe también sumarse a esas decisiones.



De acuerdo con estos abogados, “acondicionar el piso primero incrementando actividades en el Centro de Servicios Civil Familia, además de mantener el centro de servicios de ejecución de penas y la oficina judicial que atienden un elevado volumen de usuarios congestionará el lugar, dificultando el acceso a la justicia para las partes, apoderados y usuarios en general, convirtiendo el lugar en algo parecido a un hospital de guerra”.



