"El líder del estado mayor central de las Farc, alias Iván Lozada, habría ordenado a sus estructuras en Valle del Cauca, Cauca y Nariño realizar ataques con explosivos a unidades de la Fuerza Pública, a partir del 21 de julio".

Así lo señala un informe de la Fiscalía General de la Nación que indica, además, otro hombre detrás de los tres atentados en Jamundí: Iván Jabobo Idrobo, alias Marlon Vázquez, quien dirige la columna 'Jaime Martínez' de la estructura Comando Coordinador de Occidente, disidente de las Farc al no acogerse al proceso de paz.



Alias Marlon entró a liderar el comando con alias Mocho, tras las muertes de alias Jhónier y alias Mayimbú. Es señalado por asesinatos en Cauca, Nariño y Antioquia.

Ayúdanos a identificarlos.

Estas son imágenes de los hombres que lanzaron granada a una camioneta de la ⁦@PoliciaColombia⁩ ayer. Con @GobValle⁩ se dispuso recompensa de hasta 30 millones, por información que nos permita su identificación para posterior captura pic.twitter.com/MmU3uokuy7 — Alcaldía de Jamundí (@AJamundiValle) July 21, 2023

Para la Fiscalía, la orden de estos ataques habría sido ejecutada el pasado 18 de julio, un día antes del primer atentado en Jamundí, en esta semana FACEBOOK

TWITTER

Para la Fiscalía, la orden de estos ataques habría sido ejecutada el pasado 18 de julio, un día antes del primer atentado en Jamundí, en esta semana.



Inclusive, según la la Fiscalía, el cabecilla de la disidencia de las Farc "planea ejecutar ataques con explosivos en Cali y Jamundí (en el Valle), y en Santander de Quilichao, en el norte del vecino departamento del Cauca.



(Lea también: Jamundí con tercer atentado: las imágenes de posibles autores de una de las granadas)

Una motocicleta negra que fue acondicionada con explosivos debajo de la cubierta del asiento del pasajero y se pretenderían utilizar detonadores en forma de llavero FACEBOOK

TWITTER

"Dentro de los planes terroristas se encuentra la instalación de una motocicleta bomba, la cual correspondería a una motocicleta negra que fue acondicionada con explosivos debajo de la cubierta del asiento del pasajero y se pretenderían utilizar detonadores en forma de llavero", dicen en la Fiscalía.



"En el departamento de Nariño se pretende adecuar artefactos explosivos en la vía que conduce al municipio de Tumaco sobre los sectores Junín, El Diviso y La Guayacana, con el fin de afectar unidades de la Fuerza Pública que se movilizan frecuentemente en un vehículo tipo Turbo", señala el reporte.

Dado los hechos registrados recientemente en nuestro municipio, los cuales comprometen la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, ha llegado más personal de la fuerza pública para reforzar la seguridad en Jamundí.



En conjunto con la @policiacolombia @col_ejercito avanzamos… pic.twitter.com/ECudixNjRb — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) July 21, 2023

"Lo anterior con el fin de que las autoridades territoriales de mencionadas regiones adopten medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la población civil, al igual que se extremen medidas de seguridad en los desplazamientos de funcionarios públicos, en especial, de las Fuerzas Armadas (Policía y Ejército, así mismo la protección de la infraestructura del Estado y sitios críticos que pueden ser afectados por la adecuación de artefactos explosivos", anota el documento.

Facebook Twitter Linkedin

Alcaldía de Jamundí anunció la llegada de más refuerzos de Policía. Foto: @FelipRamirez

(Además: ¿Qué pasa en Jamundí, tras 11 heridos por explosivo? Un paciente perdió el ojo)



Este SOS fue informado, en momentos en que Jamundí enfrentaba el tercer atentado en 48 horas con granada, en la noche del pasado 21 de julio.



El primero ocurrió a las 7:45 p. m. del pasado 19 de julio, en el sector Portal de Jordán dejando 11 heridos, tres de los cuales, están graves y fueron trasladados a la Fundación Valle del Líli, clínica en el sur de Cali.



El segundo ataque con explosivo fue a la 1:15 p. m. del 20 de julio contra una camioneta de la Policía, en el barrio Los Anturios. Por fortuna, no hubo muertos ni heridos.



)Lea también: Atención: otra granada en Jamundí fue lanzada y esta vez contra carro de Policía)

No han sido días fáciles, la responsabilidad de manejar el destino de un municipio que quiere alejarse de su historia de violencia, es complejo.



Aún así, todos los días nos levantamos a seguir dando lo mejor de nosotros, porque estoy convencido que con el esfuerzo honesto de… — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) July 23, 2023

El tercero sucedió en la noche del viernes en una estación de gasolina que no estaba en servicio. No hubo pérdidas humanas o heridos, pero sí daños materiales.



Por ello, en Jamundí, el alcalde Andrés Felipe Ramírez se reunió con miembros de la Fuerza Pública, como el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón.



"No han sido días fáciles, la responsabilidad de manejar el destino de un municipio que quiere alejarse de su historia de violencia, es complejo", dijo el alcalde Ramírez.



"Aún así, todos los días nos levantamos a seguir dando lo mejor de nosotros, porque estoy convencido que con el esfuerzo honesto de todos y todas lo vamos a lograr", añadió el mandatario.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI