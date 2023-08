"Estoy aquí no solo por mi hermana, sino que estoy dando la cara para que no siga la violencia contra las mujeres", expresó Vicky Tristán, quien le había hasta pedido a Luz Mery que no se casara con Gustavo Andrés Ricci, detenido por haberle causado la muerte el pasado fin de semana en la casa de un condominio del oeste de Cali.



Eso se lo pidió porque el hombre era celoso y ya le había maltratado.



La hermana y otros allegados de la víctima acudieron al plantón 'Nos queremos Vivas', en el Bulevar del Río, centro de la ciudad.



Entre la medianoche del viernes 4 de agosto y el amanecer del sábado 5, la inolvidable campeona mundial y empresaria del patinaje, Luz Mery Tristán, aparte de un golpe en el rostro, recibió un impacto que le entró por la región dorsal, entre dos vértebras, y tocó la aorta.



En la noche del sábado se reportaron llamados desde el vecindario y el crimen fue descubierto en la madrugada del domingo.



Plantón 'Las queremos vivas' en homenaje a Luz Mery Tristán y más víctimas Foto: Juan Pablo Rueda

Las organizaciones y colectivas de mujeres se citaron este jueves en un plantón ciudadano en el Bulevar del Río Cali.



El llamado fue "a toda la sociedad, para que asumamos el desafío de desaprender el machismo como una expresión del sistema estructural que promueve la subordinación y explotación de los cuerpos, las vidas y las existencias de las mujeres y, por tanto, la violación de su derecho a una vida digna y libre de violencias: A ese sistema le denominamos patriarcado".



A esa convocatoria acudieron allegados de Luz Mery Tristán.



Su hermana Vicky expresó que; "Lo que he dicho y quiero decirles a todas las mujeres: Los hombres no cambian. El hecho de que haya un maltrato, creo que va a seguir un segundo".



Contó: "Mi hermana buscó ayuda con sicólogos, clínicas, para que él (Andrés Gustavo Ricci) cambiara y mire en lo que terminó: en su muerte".



En un restaurante en San Andrés se dio un ataque de celos y Vicky dijo que incluso días antes del crimen le pidió que no se casara.

Las mujeres no miren en qué estrato están porque del estrato 1 hasta el seis pueden pasar las cosas. Les digo que apoyemos a esas mujeres que hoy están sufriendo por maltrato. FACEBOOK

Por eso, ella dice: "Les pido a las mujeres que están sufriendo por esto, que tomen la decisión de decir: No más maltrato, que busquen ayuda o solas para salir adelante solas o con sus hijos".



La melliza, como se veían con su hermana, dijo que "las mujeres no miren en qué estrato están porque del estrato uno hasta el seis pueden pasar las cosas. Les digo que apoyemos a esas mujeres que hoy están sufriendo por maltrato. Hay ayuda al acudir a un médico, sicólogo o profesional que les oriente y apoye. Ese es el primer paso".



Para la hermana de la campeona, "lo que sigue es buscar a las autoridades. Sé que la justicia es lenta, pero pienso que con lo que pasó con Luz Mery esto es un antes y un después. Estamos que mi hermana, además del legado en el patinaje, deja ver que pongamos más todos, todas y las autoridades para ayudar a las mujeres".

Sostiene que "los hombres también deben buscar ayuda porque son personas enfermas y puedden llegar a mejorar en ciertos aspectos, pero no creo que cambien".



Vicky Tristán confesó que "nunca había asistido a una manifestación así y hoy hago el llamado no solo a los hombres y mujeres, sino a los padres que tienen hijas, a quienes tienen hermanas, tías, a todos y todas que esto puede tocarles y cuando toca de verdad no saben el dolor tan grande que se siente".

Línea nacional para denunciar la violencia sexual

Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia sicológica, física, económica o sexual, comuníquese con la línea nacional 155.

