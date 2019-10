Los hombres, más orgullosos de Cali que las mujeres

Los residentes del sur de Cali están optimistas. No solo porque piensan que la ciudad va por buen camino.

De hecho, el 42 por ciento de quienes respondieron la Encuesta de Percepción Ciudadana que ayer dio a conocer el programa ‘Cali Cómo Vamos’ opinó de esa manera, que Cali va por el sendero adecuado.



Estos encuestados del sur de la capital vallecaucana encabezaron, además, los resultados de la respuesta sobre qué tan orgullosos están de Cali con un 69 por ciento, seguido por el 65 por ciento que vive en el oriente de esta capital.



Continuando con la misma línea de pregunta, el 63 por ciento que tiene casa en el noroccidente también está orgulloso de Cali, como lo está el 61 por ciento en el nororiente.



Sin embargo, el panorama contrasta con el 46 por ciento de quienes viven en el Distrito de Aguablanca, en el oriente caleño.



Si se analiza ese mismo nivel de orgullo, pero por estratos, el 5 y el 6 son los que más demuestran este sentimiento en un 64 por ciento. Después aparece el 63 por ciento de quienes están en los estratos 3 y 4.



Por último, está el 58 por ciento, que corresponde a los estratos 1 y 2.

Sobre el mismo grado de orgullo, son más los hombres que las mujeres que lo están de Cali. A los primeros, con un 63 por ciento, se les hincha el pecho frente a un 59 por ciento de las mujeres.



Con respecto a que si piensa que las cosas van por buen camino, el 43 por ciento en el nororiente dijo que sí, al igual que el 36 por ciento que quienes residen en el noroccidente y el 33 por ciento de aquellos con vivienda en el oriente de Cali.

Otro 33 por ciento del Distrito de Aguablanca también considera que Cali va por buen camino, o sea que, el 67 por ciento restante cree lo contrario.



Frente a la pregunta de qué tan satisfecho se siente con la ciudad como lugar para vivir, hay cierto optimismo en un 68 por ciento, cuatro puntos porcentuales de más con respecto a los encuestados que respondieron esta misma pregunta el año pasado.

No obstante, cuando se analiza la pregunta de si las cosas van por buen camino, apenas el 38 por ciento del total aseguró que sí frente al 62 por ciento que no piensa de ese modo.



En cuanto a la actividad económica en los hogares, el 37 por ciento de la población encuestada (1.250 personas) respondió que mejoró, pero el 39 por ciento también asintió a esta misma pregunta el año pasado, es decir, que no aumentó y fue más favorable en este 2019 la percepción de la situación de los ingresos para las familias en Cali.



El 47 por ciento opinó que la situación económica en el hogar sigue igual (el año pasado, el 42 por ciento respondió lo mismo, o sea que ese sentir, aumentó en cinco puntos porcentual).



El 15 por ciento dijo que la situación empeoró (el 19 por ciento también lo dijo en 2018). El 42 por ciento de los encuestados estuvo en desacuerdo frente a la pregunta de si en Cali es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente. Solo el 25 por ciento estuvo de acuerdo. El 33 por ciento no mostró tendencia ni para un lado ni para el otro.



Pero en cuanto a la pobreza, apenas el 16 por ciento aseveró que sí es pobre frente al 17 por ciento que también dio una respuesta afirmativa en 2018.



Pero quienes se sienten más pobres viven en el Distrito de Aguablanca, con un 33 por ciento de los encuestados. El 16 por ciento en el noroccidente de Cali dijo que se siente en la pobreza; el 11 por ciento que vive en el nororiente dijo lo mismo. El 10 por ciento que reside en el oriente también se considera pobre, al igual que el 10 por ciento que vive en el sur de la ciudad.

¿Cómo ve el MIO?

Con respecto a cómo ve el sistema masivo de transporte de Cali en cuanto a los buses tradicionales, el 34 por ciento dijo apenas que lo ve mejor. En cambio, el 32 por ciento lo ve igual y el 34 por ciento lo considera peor. Al analizar la frecuencia de los buses alimentadores solo el 17 por ciento de usuarios frecuentes está satisfecho. El 19 por ciento de los usuarios también está satisfecho con los buses padrones y otro 17 por ciento está satisfecho con los buses articulados.



Sobre el espacio público, el 34 por ciento de todos los encuestados está satisfecho. En otras palabras, el 66 por ciento restante no está satisfecho. En 2018, el nivel de satisfacción lo mostró el 32 por ciento.



Finalmente, el empleo, la salud y la educación son aspectos que se deben priorizar.



CALI