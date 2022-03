De las 13 curules que tenía el Valle del Cauca en el Senado se perdieron cuatro.

En Pacto Histórico, Roy Barreras, Wilson Arias y Alexander López mantuvieron curules. En el departamento recibieron 325.973 votos.



Por la U llegan el exdiputado Juan Carlos Garcés (105.725) y la hoy representante Norma Hurtado (84.844).



Tres repitentes son Carlos Abraham Jiménez (28.539), Carlos Fernando Motoa (23.012) y José Luis Pérez (30.202), por el Cambio Radical.



María Fernanda Cabal será única senadora del CD en el Valle, donde recibió 39.672 de sus 196.865 votos.



El senador Gabriel Velasco registró 19.085 votos en el Valle y sumó 35.329; su colega Jhon Harold Suárez tuvo 11.301 en el Valle para 17.017 en Colombia.



Los partidos tradicionales fueron grandes perdedores. El conservatismo no tuvo curul. El exgobernador Ubéimar Delgado, con 18.110, no llega.



Tampoco Lesly Natalia Tovar Farfán, de Mira y Justa y Libre, con 27.873.



Fuerza Ciudadana suma 29.173 votos en el Valle y no alcanza curul.



Jhon Milton Rodríguez ahora es candidato presidencial y no hubo relevo en la coalición de Mira y Colombia Justa y Libre.



No siguieron Roosevelt Rodríguez ni Rítter López, quien dejó el campo a su hijo Julián López, elegido en la Cámara.

