El balance para el Valle del Cauca de las elecciones para el Senado podría declararse como negativo, pues el actual Congreso tiene 13 senadores de origen vallecaucano, pero ayer fueron elegidos cuatro menos.

(Puede leer: Petro superó medio millón de votos en Valle; Gutiérrez ganó en su consulta)



El próximo 20 de julio solamente se posesionarán nueve senadores nacidos en el Valle del Cauca. Una segunda conclusión que arrojan las elecciones es que no hubo renovación.



El Pacto Histórico mantuvo las curules de Roy Barreras, Wilson Arias y Alexander López.

Otros tres senadores que repetirán son Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, del partido Cambio Radical.



María Fernanda Cabal continuará en el Senado como la única parlamentaria del Valle del Cauca por el Centro Democrático ya que Jhon Harold Suárez y Gabriel Velasco se ‘quemaron’ en estas elecciones.



Los partidos tradicionales fueron los grandes perdedores en las elecciones del pasado domingo en el Valle del Cauca. El Partido Conservador no logró que ningún vallecaucano resultara electo. representación en el Senado.



(Le puede interesar: El periodista que cubrió el paro desde las calles y ahora llegó al Congreso)



Por el partido de 'la U' llegarán el exdiputado Juan Carlos Garcés y la hoy representante a la Cámara Norma Hurtado.



John Milton Rodríguez pierde su curul ya que no se inscribió, pues aspiraba a la Presidencia. Tampoco siguen Ritter López y Roosvelt Rodríguez del partido de la U.

