Las billeteras 'made in Cali' que llegan a 140 países

¡Que billetera tan bacana! ¿Dónde la compraste?” Eso era lo que le decían hace siete años a Camilo Mejía, un ingeniero civil caleño, cuando sacaba su billetera. “No, no la compré, la hice”, era la respuesta. Hoy, billeteras inspiradas en ese diseño inicial se venden en 140 países.



Camilo le contó a su hermano Daniel, quien es administrador de empresas, las reacciones de sus amigos cuando veían su billetera y le propuso que las fabricaran industrialmente. Daniel le siguió la idea sin siquiera imaginar el éxito que iban a tener y que este año tendrían abierta la segunda tienda de su empresa, The Frenchie Co., en Miami, Estados Unidos. La primera tienda está ubicada en Cartagena.

Los emprendedores caleños vivieron un largo periodo de testeo de su billetera hasta encontrar la ideal, que es funcional y elegante. La lanzaron en el 2015 fabricada en láminas de metal, pero al año comenzaron a hacerlas en cuero por petición de los clientes.



“La empresa nació con una línea de billeteras y marroquinería pequeña y ya hoy, seis años después, tenemos varias líneas diferentes, pero que tienen la misma filosofía: funcionalidad y diseño”, afirmó Daniel, quien agregó que cuando comenzaron su emprendimiento los productos que había en el mercado al que ellos incursionaron eran funcionales pero sin diseño, o con diseño, pero nada funcionales.



Debido a que apenas estaban arrancando, los hermanos Mejía financiaron la primera gran producción de las billeteras a través de crowdfunding, una forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos personas a través de pequeñas aportaciones. Ellos realizaron un lanzamiento de sus productos a la comunidad internacional y los interesados hicieron compras a través de un sistema de pre-ordenes. Las billeteras las entregaron meses después.



“Nos financiamos con la mejor plata, que es la plata de los clientes. No tuvimos que recurrir a créditos con un banco y empezar a pagar intereses sin haber obtenido ganancias. Ni tampoco renunciamos a porcentajes de la empresa desde el inicio”, explicó Daniel.

Daniel Mejía, emprendedor caleño. Foto: Archivo particular

En el primer mes de lanzamiento vendieron 3.200 unidades y llegaron a 90 países. Después de esa primera vez de esa forma de financiación, la han utilizado seis veces más y han obtenido, en total, 2,3 millones de dólares.



También recibieron el apoyo de inversión en Shark Tank Colombia de Sony Channel en el 2018.



Hoy, la empresa tiene 100.000 clientes en el mundo. El 80 % de las ventas de The Frenchie Co se hace a través del comercio electrónico, pero también se vende en portales como Amazon o eBay y en grandes superficies. Además, venden a distribuidores o tiendas en 12 países.



Las billeteras son el producto estrella, pero los llaveros y tarjeteros, que llegaron después, tienen gran demanda. Más recientemente produjeron un canguro que se convierte en maletín con un solo movimiento, sillas para gamers y ropa, entre otros.



Estos emprendedores generan 30 empleos entre directos e indirectos. Tienen la sede de la empresa en Bogotá. En el 2022 quieren montar tres tiendas.

