Las autoridades señalaron que la víctima era espectadora de un evento, pero se formó una balacera en la que recibió el impacto que le causó la muerte en zona rural de Jamundí.



En los incidentes salió herido un hombre que sí estaría relacionado con el caso y que registra anotaciones, según la Policía.

El amor por el deporte envolvió desde su infancia a Valentina Zúñiga Solarte. Lo hizo expreso en su modo y sus deseos de vivir.



Su muerte, cuando asistía a un evento equino, deja desolados a sus familiares y a numerosos habitantes de Jamundí o Cali, donde compartieron ese empeño como emprendedora y profesional de la Escuela Nacional del Deporte.



El domingo se realizaba una actividad en una pesebrera del corregimiento de Potrerito, a unos 20 minutos del área urbana de Jamundí y a unos 35 minutos de Cali.



➡️🔴Una bala perdida apago la vida de una joven entrenadora de fútbol del municipio de Jamundí, la mujer se encontraba departiendo en un evento equino cuando en medio de una balacera fue impactada, a pesar de ser auxiliada la mujer murió en un centro asistencial.⬇️ pic.twitter.com/w6MZg2ICk3 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) September 18, 2023

El coronel Wilson Javier Parada González, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que en ese sitio se produjo una balacera, al parecer, por diferencias entre asistentes.



Valentina Zúñiga Solarte recibió un impacto y murió en un centro asistencial cuando corrían cadenas de oración para que pudiera sobrevivir.



El coronel Parada dijo que en este caso resultó herido un hombre que sí tendría relación con los incidentes y que fue llevado a una casa de salud.



"Estamos averiguando la situación y sus móviles. La persona que está hospitalizada presenta antecedentes judiciales por homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y hurto", dijo el subcomandante.



Valentina Zúñiga era emprendedora del fútbol. Foto: Archivo particular

Lo que indagan las autoridades es si el hombre tendría disputas con otras personas, por lo que se llegó a una riña.



Las razones hasta ahora no se han determinado.



En ese incidente, sale herida la joven entrenadora, presente en el sitio como una espectadora, al ser alcanzada por una 'bala perdida'.



Valentina Zúñiga era profesional del Deporte y promovía la formación en la infancia, a través del fútbol.



En redes sociales se cruzan mensajes de dolor por la muerte de la entrenadora y deportista, a la que llaman ‘profe’.



Cuando llegaste con 16 años a hacer las prácticas a la academia, te vi por primera vez y te dije el potencial que tenías como formadora. Eras pasión, dedicación y compromiso y ganas de aprender FACEBOOK

Alexis Viera, el exarquero, formador de futbolistas y conferencista, quien sobrevivió tras ser herido a bala en un atraco, expresó: "Cuando llegaste con 16 años a hacer las prácticas a la academia, te vi por primera vez y te dije el potencial que tenías como formadora. Eras pasión, dedicación y compromiso y ganas de aprender. Hoy nos dejas en este mundo pero de seguro que estás en la gloria De Dios. Te vamos a recordar siempre con esa alegría tuya. Mucha fuerza a tu familia que solo ellos saben el dolor que están pasando. “Hay noticias que nunca quieres recibir y es esta. Hoy dejas este mundo pero te vas con esa sonrisa y así te vamos a recordar con el cariño de toda mi familia y la del Club Deportivo Internacional Alexis Viera”.

Luisa Mulato apuntó: Las palabras no son suficientes para expresar el dolor tan grande que deja tu inesperada y triste partida... pero en medio de tanto dolor: Quiero recordar a la Valentina que me hizo reír, la que me hizo fantasear con mis propósitos, diciéndome "Tu puedes", la que nos hizo ver que los sueños si se cumplen con mucho esfuerzo. Los que conocimos a Valen siempre nos contagió de su risa y carisma inigualable, Valen nos enseñó a ser resilientes ante cualquier situación, a perseverar, a amar con locura, pasión, a no rendirnos, a ser una excelente hija, hermana, nieta, sobrina, prima, amiga, novia, entrenadora, emprendedora y más. Valen se va de este mundo dejando buenos recuerdos, lindas experiencias y tocando miles de corazones en los cuales vivirá su recuerdo. Que viva Valentina Zuñiga Solarte y su legado".

Conocí a Valentina en 2021 creando el club Atlético Trisquel. Sentimos tanta confianza en ella y en su pasión por el deporte que inscribimos a mi hija Eva y fue la mejor decisión que pudimos tomar FACEBOOK

Ivonne Giraldo escribió: "Conocí a Valentina Zúñiga en el parque Z12 en el 2021 creando el club Atlético Trisquel. Sentimos tanta confianza en ella y en su pasión por el deporte que inscribimos a mi hija Eva en el equipo y fue la mejor decisión que pudimos tomar"



Y anota: Lo que más le admiraba a Valen era su disciplina, carácter y amor con la que le enseñaba a las niñas y niños y que incluso hizo el curso de lenguaje de señas para lograr un club incluyente".



Paola Castillo escribió: “Jamundí, nuevamente la violencia nos golpea y nos arrebata a una de las nuestras. Es muy lamentable ver cómo esta ola de violencia se lleva a seres tan llenos de luz y amor. No solo fuiste mujer valiente, visionaria y emprendedora, sino un refugio de esperanza y amor para nuestros niños y niñas con tu escuela de fútbol. Tu pasión por ellos era palpable en cada entrenamiento, en cada consejo, en cada sonrisa compartida”.

