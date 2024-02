Los detalles de la persecución policial que dejó un muerto y dos capturados en Cali

"Se escuchó un estruendo atrás; venía un carro como loco golpeando a todo mundo", describió el conductor de uno de los dos vehículos que fueron embestidos este miércoles, 7 de febrero, por un carro color vinotinto que huía a toda velocidad de una persecución de la Policía Metropolitana de Cali en la Autopista sur con Calle 13, en el sector de La Luna.



Según el ciudadano, fue el impacto con su carro lo que terminó provocando el volcamiento de este otro vehículo que, según contó el comandante de la Policía de Cali, coronel Carlos Oviedo, habría sido robado. En su interior iban tres presuntos ladrones.



Tras el siniestro vial, los hombres habrían intentado salir para defenderse de la reacción policial. Se escucharon tres disparos. "Cuando el carro se voltea, y las personas iban a salir del vehículo, escuché tres disparos", dijo el conductor que quedó viendo una escena casi que cinematográfica.

Siniestro en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

Según el comandante de la Policía, una de las personas pretendió salir del vehículo con un arma de fuego tipo revólver. "Las patrullas reaccionan, esta persona sufre una herida y fallece al interior del vehículo", afirmó.

Todo empezó sobre las 3 de la tarde, cuando una mujer se comunicó con la línea 123 de la Policía para reportar el hurto de su vehículo por parte de delincuentes, en el sector de Comfandi El Prado. "Inmediatamente, se activa el plan candado", comentó Oviedo.



En medio de ese plan, las patrullas identificaron un carro que correspondía a la descripción de la llamada de alerta: un Kia rojo. Aunque intentaron detenerlo, los presuntos ladrones hicieron caso omiso, embistieron a los policías y fue en ese instante cuando se emprendió la persecución.

“Por huir, embiste unos vehículos, choca a dos vehículos y sufre un volcamiento”, detalló el coronel.

Carro terminó volcado. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

Producto de la operación, un hombre y una mujer fueron capturados. El caso del hurto lo está manejando el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y según pudo averiguar este diario, sobre los capturados se sabe, por ahora, que no tienen antecedentes y que están en uno está en la estación de Floralia y el otro en Aguablanca.



Aún no se ha podido identificar a la persona fallecida ya que esta no tenía papeles en el momento del accidente.

Un hombre y una mujer fueron capturados tras el accidente. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

En el vehículo vinotinto se encontraron algunos elementos hurtados. Para reforzar las investigaciones, la Policía aseguró que "estamos haciendo un barrido de cámaras con la Seccional de Investigación Criminal". También se hacen gestiones para recibir la denuncia de la que sería la víctima del robo.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI