En los fines de año en Cali se repiten los trancones sobre las principales vías de la ciudad. En la Feria, que se inicia este domingo 25 de diciembre y se prolongará hasta el amanecer del sábado 31, hay que alistarse para el movimiento o las esperas.



Este fin de semana no se aplica el pico y placa. En julio pasado, el gobierno local dispuso que esa medida se extendiera de dos franjas de 4 horas (de 6 a 10 a.m. y de 4 a 8 a.m. de lunes a viernes para convertirse en 14 horas seguidas de 6 a.m a 8 p.m. No faltó la controversia.



(Lea en contexto: ¡Ojo, Cali! El pico y placa será de 14 horas continuas)

El cierre de vías por la temporada ferial se notará este domingo cuando la Secretaría de Movilidad establecerá cierres por eventos.



Están disponibles 130 agentes de tránsito día para el plan de desvíos en el corredor de la Feria. Otros 200 estarán activos durante las diferentes jornadas.



(Le puede interesar: Ojo Cali que el pico y placa vehicular va hasta el 31 de diciembre)

El más notoria de los cierres será en la Calle de la Feria que corresponde a la autopista Suroriental, desde la carrera 30 hasta la Carrera 39.



En detalle, el cierre regirá en la calzada derecha de la Carrera 32 a la 30. inmediaciones de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, dijo el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo.



(Puede leer: El hombre que por dos años se ocultó, tras asesinato de su hijo y lo mataron)

El tránsito se mantendrá por el carril izquierdo de la autopista hasta la Calle 13, sector de La Luna, donde se podrá girar a la izquierda para salir a la Avenida Pasoancho ó a la Calle 14, en la ruta al sur.



Candelo dijo que son desvíos sentido norte-sur y sur-norte, principalmente en el corredor hacia el oriente, en las calles 13, 14 y 16, autopista Simón Bolívar y avenida Ciudad de Cali.



(Además, puede leer: Cali: mujeres crean agenda y llaman a la 'Amorcracia')

Los desvíos también tocarán a las calles 5 y 8 y la Avenida Circunvalar.



En la agenda se deben tener en cuenta cierres parciales de las vías desde este sábado 24 de diciembre a las 9:00 p.m. hasta el viernes 30 a la 1:00 a.m.; desde la Calle 11, en la estación Primax, hasta la Carrera 30 en el puente peatonal del Parque del Triángulo.

Lea más noticias de Colombia

Temen que profesor haya sido drogado y deambule por Cali