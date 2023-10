Estos son los desafíos que enfrentará el nuevo rector de la Universidad del Valle 

Mejorar la infraestructura, fortalecer la calidad académica y establecer diálogos permanentes con estudiantes, profesores y académicos, son algunos de los retos que asume Guillermo Murillo Vargas, como nuevo rector de la Universidad del Valle. Reemplazó a Édgar Varela.

Fue designado este 18 de octubre por los miembros del Consejo Superior del alma máter, entre ellos, la gobernadora Clara Luz Roldán y el viceministro de Educación Superior, Alejandro Ramírez.

Guillermo, rector de la Univalle. Foto: Univalle

Murillo es doctor en Administración, con pregrado en Administración de Empresas y estudios de maestría en Ciencias de la Organización.



Es profesor de la facultad de Ciencias de la Administración y está vinculado a la Univalle desde 1995.

Además, es el actual vicerrector administrativo y vicerrector de Bienestar Universitario.



Fue posesionado por la gobernadora Roldán para ejercer al frente del estamento durante el período de 2023 a 2027.



“Estamos dispuestos a darlo todo por la Universidad, trabajar estos cuatro años intensamente en temas de infraestructura, en la reforma curricular y su implementación; también en los temas de internacionalización, en el fortalecimiento de los aspectos de comunicación con los diferentes estamentos, con los profesores y estudiantes y personal administrativo”, comentó Murillo.



Y enfatizó: “Estamos comprometidos con la ampliación de cobertura, con el fortalecimiento de la infraestructura en todas las sedes regionales, con el mejoramiento de la calidad de los diferentes territorios y ese es un compromiso que nosotros tomamos como institución”.



Entre los primeros aspectos que anunció cuando empezará sus funciones a partir del próximo 20 de noviembre será en un plan de choque de infraestructura, en la financiación y consecución de recursos adicionales, provenientes del Gobierno Nacional.



La gobernadora del Valle le expresó su confianza para el cargo y resaltó: “La dedicación, el amor por la universidad lo que has mostrado siempre. ]Es un reto bastante grande y difícil. Pero, la universidad no es que sea complicada, es un tema en el tiene que manejar muchas vertientes".



El viceministro de Educación Superior del Mineducación dijo: “Hay varios desafíos, el primero es trabajar juntos con todo el sistema universitario estatal para que cada vez podamos pensar un sistema que llegue a la regiones, a los territorios, que llegue donde están los jóvenes históricamente marginados de este país".



También señaló: "La Universidad del Valle tiene muchas posibilidades de seguir creciendo no solo en el departamento, sino en la región suroccidente en alianza con otras universidades públicas, institutos técnicos y tecnológicos y le hemos planteado la necesidad de mirar también hacia la educación media”.



Así mismo, Karen Grisales, miembro del Consejo Superior de la Universidad del Valle, considera que dentro de las tareas del rector electo está “tener una agenda estratégica para abrazar ese proyecto de Ley Estatutaria, además gerenciar espacios de discusión de conversación sobre la Reforma Integral a la Educación Superior".



Piensa que se ha planteado de parte de la representación estudiantil una necesidad de la apertura de gobierno universitario como forma democrática de definir qué es lo que sucede con el rumbo de la universidad.



